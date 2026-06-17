カーボベルデGKがスペイン戦で大活躍

北中米ワールドカップ（W杯）で初出場を果たしたカーボベルデは、現地時間6月15日に行われた初戦のスペイン代表戦で0-0の引き分けに持ち込み、W杯初の勝ち点を獲得した。

マン・オブ・ザ・マッチの活躍を見せたGKヴォジーニャ（ASトレンチーン／セルビア）のインスタグラムがフォロワー1000万人を突破した。

カーボベルデはW杯の初戦で優勝候補のスペインと対戦。終始スペインがボールを握る試合展開になったが、カーボベルデはヴォジーニャを中心に硬い守備で応戦した。ヴォジーニャは好セーブを連発し、最終的に7本のセーブを記録し、この試合のMOTMに選出。試合後には涙を流した姿が世界中に拡散されていた。

そのなかで、試合後からヴォジーニャのインスタグラムに異変が起きた。試合前に約5万人フォロワーが急上昇し試合後すぐに100万人を超えた。スペイン戦から一夜明けるとフォロワーは1000万人まで到達するなど、ヴォジーニャにとって人生が変わる1日となった。（FOOTBALL ZONE編集部）