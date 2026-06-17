無印良品「990円ながら究極の出来」「エアリズムよりおすすめ」完売前に買っておきたい“夏の最高傑作”5選
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第578回をよろしくお願いします。
◆無印良品マストバイ
「ユニクロよりも良いものが欲しい……でも高いブランドモノは必要ない」。
そんなふうにお考えのアナタにピッタリなのが無印良品です！ ユニクロ以上のクオリティながら、ブランドほどのプライスではない“ちょうど良いバランス”が魅力。
今回は、そんな無印良品の中から、今季の名作マストバイをご紹介いたします。
◆「合繊ワッフル」素材は最高クラスの着心地
・紳士 UVカット乾きやすいワッフルクルーネック半袖Ｔシャツ 2490円
・紳士 UVカット乾きやすいワッフルショートパンツ 2990円
まずご紹介するのは、ワッフル素材のTシャツとショートパンツ。筆者は好きすぎて2セット買いしました。
こちら大変珍しいのが「合繊ワッフル」素材を採用している点です。ワッフル素材はユニクロなどでもコットンを主原料として使うことが多いのですが、こちらはポリエステル100％。ワッフルはミリタリーなどに由来する土臭く男性的な印象で、かつ肌にあたる面積が物理的に少なく、ドライタッチな機能素材として知られています。
そんなワッフルを、さらに機能的なポリエステル繊維で作ったのが本作。これが最高クラスの着心地なのです。夏場に黒のワッフルTとなると地獄のような暑さをイメージしがちですが、こちらはドライタッチで通気性が高く、黒でも断然涼しい。軽量でルームウェアのような快適さがあり、ストレスが全くありません。
◆下手にブランドモノを買うよりもはるかにおすすめ
加えて、今年の無印のTシャツシリーズの中でも1、2位を争うほどのオーバーサイズ仕様。単純に素材だけでなく、パターン的にも風通しが良い設計です。しかもUVカット機能付きで、洗ってもすぐ乾く速乾性があり、コットンと違ってシワになりにくいため、洗った数時間後にはすぐ使える便利さも備えています。アイロンプレスの必要もありません。
Tシャツは「ダボッと感」が出ないように裾をリブ仕上げにしていたり、パンツも股下が長すぎることなくスマートな見た目になっていたり……下手にブランドモノを買うよりもはるかにおすすめです。僕はルームウェアとしても外出着としても使いたくて、2セット購入したほどです。
◆エアリズムよりもおすすめなTシャツ
・紳士 天竺編みクルーネック半袖Tシャツ（ボーダー） 990円
「Tシャツはエアリズムの独壇場」と思っている方も多いでしょうが、実はこの990円の無印Tシャツの方が個人的にはおすすめです。
無地とボーダーがありますが、どちらも色バリエーションが非常に豊富。ユニクロはどうしてもバレやすい「ユニクロ特有の色使い」というものがありますが、無印のこちらはツボをついた配色になっており、ブランドモノと見間違えるほどセンスが良いのです。
知名度や浸透度合いもエアリズムほどではないため、これを着用して「無印バレ」したことは一度もありません。
◆990円ながら究極のアイテム
素材は「サラサラ・ツヤツヤのスムースコットン素材で、肌あたりもよく、高級感があって快適……」だと思っていたのですが、実はこのTシャツ、ポリエステルが高混率で入っているのです。プロが触っても「コットン100％」だと錯覚するほどクオリティの高い素材感になっています。
しかしながら、ポリエステルが入っていることで経年変化が起きにくいという特性があります。洗ってもコットンのように風合いが変わることがなく、シワもつきにくい。「コットンのTシャツは新品の時はカッコよかったのに、洗うと急にシワシワになって印象が変わってしまった……」なんてことも多々ありますが、ポリエステルを混紡すればこの問題は回避できます。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第578回をよろしくお願いします。
◆無印良品マストバイ
「ユニクロよりも良いものが欲しい……でも高いブランドモノは必要ない」。
そんなふうにお考えのアナタにピッタリなのが無印良品です！ ユニクロ以上のクオリティながら、ブランドほどのプライスではない“ちょうど良いバランス”が魅力。
◆「合繊ワッフル」素材は最高クラスの着心地
・紳士 UVカット乾きやすいワッフルクルーネック半袖Ｔシャツ 2490円
・紳士 UVカット乾きやすいワッフルショートパンツ 2990円
まずご紹介するのは、ワッフル素材のTシャツとショートパンツ。筆者は好きすぎて2セット買いしました。
こちら大変珍しいのが「合繊ワッフル」素材を採用している点です。ワッフル素材はユニクロなどでもコットンを主原料として使うことが多いのですが、こちらはポリエステル100％。ワッフルはミリタリーなどに由来する土臭く男性的な印象で、かつ肌にあたる面積が物理的に少なく、ドライタッチな機能素材として知られています。
そんなワッフルを、さらに機能的なポリエステル繊維で作ったのが本作。これが最高クラスの着心地なのです。夏場に黒のワッフルTとなると地獄のような暑さをイメージしがちですが、こちらはドライタッチで通気性が高く、黒でも断然涼しい。軽量でルームウェアのような快適さがあり、ストレスが全くありません。
◆下手にブランドモノを買うよりもはるかにおすすめ
加えて、今年の無印のTシャツシリーズの中でも1、2位を争うほどのオーバーサイズ仕様。単純に素材だけでなく、パターン的にも風通しが良い設計です。しかもUVカット機能付きで、洗ってもすぐ乾く速乾性があり、コットンと違ってシワになりにくいため、洗った数時間後にはすぐ使える便利さも備えています。アイロンプレスの必要もありません。
Tシャツは「ダボッと感」が出ないように裾をリブ仕上げにしていたり、パンツも股下が長すぎることなくスマートな見た目になっていたり……下手にブランドモノを買うよりもはるかにおすすめです。僕はルームウェアとしても外出着としても使いたくて、2セット購入したほどです。
◆エアリズムよりもおすすめなTシャツ
・紳士 天竺編みクルーネック半袖Tシャツ（ボーダー） 990円
「Tシャツはエアリズムの独壇場」と思っている方も多いでしょうが、実はこの990円の無印Tシャツの方が個人的にはおすすめです。
無地とボーダーがありますが、どちらも色バリエーションが非常に豊富。ユニクロはどうしてもバレやすい「ユニクロ特有の色使い」というものがありますが、無印のこちらはツボをついた配色になっており、ブランドモノと見間違えるほどセンスが良いのです。
知名度や浸透度合いもエアリズムほどではないため、これを着用して「無印バレ」したことは一度もありません。
◆990円ながら究極のアイテム
素材は「サラサラ・ツヤツヤのスムースコットン素材で、肌あたりもよく、高級感があって快適……」だと思っていたのですが、実はこのTシャツ、ポリエステルが高混率で入っているのです。プロが触っても「コットン100％」だと錯覚するほどクオリティの高い素材感になっています。
しかしながら、ポリエステルが入っていることで経年変化が起きにくいという特性があります。洗ってもコットンのように風合いが変わることがなく、シワもつきにくい。「コットンのTシャツは新品の時はカッコよかったのに、洗うと急にシワシワになって印象が変わってしまった……」なんてことも多々ありますが、ポリエステルを混紡すればこの問題は回避できます。