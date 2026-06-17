W杯の優勝候補筆頭となるフランス代表は日本時間の17日、グループIの初戦を迎え、セネガル代表と対戦し、3-1の勝利を飾った。



白星スタートを切ったフランスだが、前半はセネガルのペースで試合は進み、苦戦している印象が強かった。そんなムードを一変させたのが、バイエルンで今季公式戦52試合で22ゴール28アシストを記録したマイケル・オリーセだ。



後半からトップ下にポジションを移したオリーセは66分、右サイドボックス付近でボールを受けると、ポケットに走り込んだキリアン・ムバッペに絶妙なスルーパスを通し、先制ゴールをお膳立て。





その後、フランスはブラッドリー・バルコラ、そして後半ATに再びムバッペがネットを揺らすことになったが、この先制点が勢いをもたらしたのは明らかだ。先制点のアシストの直前にもオリーセはムバッペへ絶妙はスルーパスを通すなど、この試合両チームトップとなる4本のキーパスを記録。さらに2度ビッグチャンスを演出するなど、オリーセのチャンスメイク力が光る試合となった。今大会も優勝候補筆頭として注目を集めるフランスだが、最も大事なのは絶対的エースであるムバッペを生かすことができるかどうかになるだろう。オリーセのチャンスメイク力は間違いなくフランスの鍵を握ることになるが、フランスを再びW杯王者に導けるか、楽しみだ。（データは『SofaScore』より）