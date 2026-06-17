「レッズ−メッツ」（１６日、シンシナティ）

メッツの千賀滉大投手がメジャー復帰登板を果たしたが、初回にいきなり先制３ランを含む２被弾。球数３６球を要し、４失点の厳しい立ち上がりとなった。

４月２６日以来、約２カ月ぶりとなったメジャーのマウンド。だが相手打者に粘られて連続四球を与えてピンチを招くと、スチュワートに完璧な３ランを被弾してしまった。

思わずマウンドでぼうぜんの千賀。１死も奪えない中での３失点で苦しい立ち上がりとなった。さらに２死後、スティールにも左中間へソロを被弾。一挙４失点のビッグイニングとなってしまった。

思わず打球を見つめながらスタンドインすると天をあおぎ、マウンド付近で立ち尽くした千賀。４月末に腰椎の炎症で負傷者リスト入りしてから復帰への階段を歩んできたが、痛恨のビッグイニングを献上してしまった。

二回はしっかりと三者凡退に抑え、立ち直りの兆しを見せた。三回、四回とスコアボードにゼロを刻んでいたが、打線の反撃は１点止まり。今季初勝利の権利を手にできず、マウンドを降りた。