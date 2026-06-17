ヤンキースのホセ・カバジェロ内野手（29）の打席内での独特な間合いの取り方を巡り、MLBと審判団の間で議論を呼んでいるとAP通信が16日（日本時間17日）に報じた。

14日のブルージェイズ戦でカバジェロは、ピッチクロックの残り8秒になるまで意図的に頭を上げず、球審から「試合進行を遅らせている」として警告を受けた。しかし実際にはルールで定められた時間を超過したわけではなく、カバジェロは「もし本当に遅延行為ならストライクを宣告されるはずだ」と反論している。

この件についてアーロン・ブーン監督はMLB側と協議し、「彼は集中するためのリズムとプロセスを持っており、われわれはルールの範囲内だと考えている」と説明した。MLBから一定の見解を得た上で、カバジェロにはどこまで認められるのか指示を与えたという。

野球には昔からルールの境界線を巡る選手間の駆け引きがある。打者がタイムを取る、投手がクイックモーションを使う、捕手がフレーミングをする、野手が送球を少し遅らせる。いずれも「ルール違反ではないが相手に圧力をかける行為」だ。

ブーン監督も「カバジェロは賢く、ルールを最大限に活用している」と評価している。ただ、ピッチクロックは2023年に導入されたばかりの新ルールであり、「打者が残り8秒まで待つ行為」がどこまで許容されるのかについて、現場の解釈がまだ完全には統一されていない。

実際、カバジェロは「審判は毎日のようにルールを変えているように感じる」と不満を口にした。今回の騒動は、カバジェロがルール違反を犯したというよりも、選手、審判、MLBが手探りで運用方法を探っている現状を示していると言える。今後、同様のケースが増えれば、MLBがより明確な基準を示す可能性もある。