スマホを持っていない小学生次男、ワイヤレスイヤホンを欲しがる“意外な理由” 父・矢部浩之ほっこり「なるほどな〜(笑)」

スマホを持っていない小学生次男、ワイヤレスイヤホンを欲しがる“意外な理由” 父・矢部浩之ほっこり「なるほどな〜(笑)」