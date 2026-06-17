『ドレミファドン！』新ドラマ出演者が集結 内田有紀＆timelesz寺西拓人も参戦「これからの撮影に弾みがつきそう」
フジテレビ系列で29日午後7時から3時間にわたって放送される音楽クイズ特番『新ドラマ人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン 50周年！夏の祭典SPの出演者が解禁された。“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征と、前回（2026年1月）に続き、特別MCを務める橋本環奈のもと、フジテレビの新ドラマ、バラエティー、スポーツ、情報など様々なジャンルの人気番組から豪華出演者が勢ぞろいする。
先日解禁されたバラエティー、スポーツ、情報チームに加え、新ドラマチームからは、月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』には志田未来らに加え、助っ人として横澤夏子が参戦。月10ドラマ『GTO』チームは、工藤阿須加、高橋メアリージュン、助っ人として橋本直（銀シャリ）。
【写真】MCは橋本環奈！豪華なメンバーが集合
火9ドラマ『さよならノワール』チームは、小池栄子、北香那、助っ人として吉村崇（平成ノブシコブシ）、水10ドラマ『Tokyo middle 30』チームは仲里依紗、のん、深川麻衣、木10ドラマ『ラストノート』チームは、内田有紀、寺西拓人（timelesz）、助っ人として島崎和歌子、土ドラ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』チームは中村海人（Travis Japan）、竹中直人、助っ人として近藤春菜（ハリセンボン）が参戦する。MC席では、井上清華（フジテレビアナウンサー）がアシスタントとして進行を務める。
今回の50周年・夏の祭典SPでは、1990年代から現在までの時代を彩った“サビの印象が強い名曲”のランキングをもとにイントロクイズを出題する。イントロの枠を超え、サビ部分がクイズになる「サビトロ」では、より聞き覚えのあるメロディーがクイズになる大チャンス！そして、数々の名作ドラマの主題歌が増える1995年以降のクイズでは、俳優陣は果たしてチャンスを手にすることはできるのか。出演者たちによる熾烈（しれつ）な戦いは、最後まで勝負の行方が分からない予測不能の展開へ。
■出演者コメント
▼中山秀征
各チーム、それぞれ得意な時代の音楽があり、見ていて面白かったです！『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』チームの竹中直人さんが、今回最年長での参加でしたが、クイズだけでなく、スタジオ全体を盛り上げてくれていました。『さよならノワール』チームの小池栄子さんもさすがですね、どの時代の音楽もチームで協力して答えを導き出していました。そして、『ラストノート』チームの内田有紀さんは、始めは今回のテーマの世代が難しいかもと仰っていましたが、全然そんなことなく積極的にボタンを押されていたのが印象的です。あと、『ナゾトレMAXXX』チームの阿部さん、普通のクイズだけでなく、音楽クイズにも対応されていてすごかったです。柳原さん、あのさんとの掛け合いもよかったです。今回（番組対決が始まって以降）過去最多の13チームに出ていただきましたが、チームごとに特性が出ていて、チーム内での掛け合いや、色んな形の協力プレーが見られると思うので、そこにもぜひご注目ください！
▼仲里依紗
前回参加した際に、問題にあまり答えられなかったので、不安でしたけど、（チームの）2人と協力して楽しめました！今までなかなか3人でゆっくり話す機会がなかったので、この番組を通して仲を深められて良い機会でした。すごく楽しい収録で、なんだかテレビを見ているみたいでした（笑）皆様もぜひお楽しみください！
▼のん
自分が好きな曲が出てきた時は、すごくうれしかったですね。難しい問題もありましたが、力を合わせて3人で一生懸命頑張りました！今回、お二人とたくさん交流ができたので、これからの撮影も楽しみです！とても楽しい収録でした。
▼深川麻衣
大好きな曲が出てきて答えが分かっても、早くボタンを押すのが難しかったです。他の出演者の皆さんが本当に早くて・・・けれど、3人で協力し合ってチームワークでがんばりました。達成感でいっぱいです！3人で楽しんでいる姿も、ぜひご覧いただけたらうれしいです。
▼内田有紀
このチームで出ることになったと聞いて、同世代の私と和歌子ちゃんが90年代前半から中盤は得意だったのですが、2000年代は寺西くんにお任せして、各年代の振り分けをしていました。寺西くんもすごく活躍してくれたので、前半もっと私たち頑張れれば良かった（笑）けど、トータルではこの３人のバランスが良かったと思います！私も寺西くんも番組初出演なのですが、ヒデさん（中山秀征）にすごく助けていただいたり、甘めに判定をしていただいたり…やっぱり昭和っていいなと思いました（笑）クイズには、自分の曲も出てきて、歌っていて良かったなとつくづく思いました。“あのドラマのこの曲”のように当時を知っている方々は、もちろん楽しめると思うのですが、今回年代が幅広いので、ご家族で一緒に見ていただければと思います。
▼寺西拓人（timelesz）
こういった大所帯番組、ドラマ作品の方々が集まる番組に出たことがなくて、新鮮で楽しめました。そして、何よりも内田さん、和歌子さんとのチームワークが良かったので楽しかったです！内田さんとは、こんなに長い時間一緒にいたのは、今日が初めてなので、これからの撮影に弾みがつきそうです。音楽もそうですし、当時のドラマ映像も振り返られたのはすごく良かったです。一緒に楽しんでいただけたらと思います。
■出演者一覧
≪出演者≫
MC：中山秀征
特別MC：橋本環奈
進行：井上清華（フジテレビアナウンサー）
＜月９『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』チーム＞
志田未来、横澤夏子 他
＜月10『GTO』チーム＞
工藤阿須加、高橋メアリージュン、橋本 直（銀シャリ）
＜火９『さよならノワール』チーム＞
小池栄子、北香那、吉村崇（平成ノブシコブシ）
＜水10『Tokyo middle 30』チーム＞
仲 里依紗、のん、深川麻衣
＜木10『ラストノート』チーム＞
内田有紀、寺西拓人（timelesz）、島崎和歌子
＜土ドラ『ミッドナイト屋台２〜ル・モンドゥ〜』チーム＞
中村海人（Travis Japan）、竹中直人、近藤春菜（ハリセンボン）
＜『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チーム＞
Aぇ! group
＜『ナゾトレMAXXX』チーム＞
阿部亮平（Snow Man）、柳原可奈子、あの
＜『新しいカギ』チーム＞
長田庄平（チョコレートプラネット）、松尾駿（チョコレートプラネット）、岡部 大（ハナコ）
＜『SUNDAYブレイク．』チーム＞
鈴木唯（フジテレビアナウンサー）、伊藤俊介（オズワルド）、中岡創一（ロッチ）
＜『めざましテレビ』チーム＞
生田竜聖（フジテレビアナウンサー）、原田葵（フジテレビアナウンサー）、林 佑香
＜『ぽかぽか』チーム＞
岩井勇気（ハライチ）、神田愛花、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
＜『バレーボール』チーム＞
栗原恵、木村沙織、田中卓志（アンガールズ）
【写真】MCは橋本環奈！豪華なメンバーが集合
火9ドラマ『さよならノワール』チームは、小池栄子、北香那、助っ人として吉村崇（平成ノブシコブシ）、水10ドラマ『Tokyo middle 30』チームは仲里依紗、のん、深川麻衣、木10ドラマ『ラストノート』チームは、内田有紀、寺西拓人（timelesz）、助っ人として島崎和歌子、土ドラ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』チームは中村海人（Travis Japan）、竹中直人、助っ人として近藤春菜（ハリセンボン）が参戦する。MC席では、井上清華（フジテレビアナウンサー）がアシスタントとして進行を務める。
今回の50周年・夏の祭典SPでは、1990年代から現在までの時代を彩った“サビの印象が強い名曲”のランキングをもとにイントロクイズを出題する。イントロの枠を超え、サビ部分がクイズになる「サビトロ」では、より聞き覚えのあるメロディーがクイズになる大チャンス！そして、数々の名作ドラマの主題歌が増える1995年以降のクイズでは、俳優陣は果たしてチャンスを手にすることはできるのか。出演者たちによる熾烈（しれつ）な戦いは、最後まで勝負の行方が分からない予測不能の展開へ。
■出演者コメント
▼中山秀征
各チーム、それぞれ得意な時代の音楽があり、見ていて面白かったです！『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』チームの竹中直人さんが、今回最年長での参加でしたが、クイズだけでなく、スタジオ全体を盛り上げてくれていました。『さよならノワール』チームの小池栄子さんもさすがですね、どの時代の音楽もチームで協力して答えを導き出していました。そして、『ラストノート』チームの内田有紀さんは、始めは今回のテーマの世代が難しいかもと仰っていましたが、全然そんなことなく積極的にボタンを押されていたのが印象的です。あと、『ナゾトレMAXXX』チームの阿部さん、普通のクイズだけでなく、音楽クイズにも対応されていてすごかったです。柳原さん、あのさんとの掛け合いもよかったです。今回（番組対決が始まって以降）過去最多の13チームに出ていただきましたが、チームごとに特性が出ていて、チーム内での掛け合いや、色んな形の協力プレーが見られると思うので、そこにもぜひご注目ください！
▼仲里依紗
前回参加した際に、問題にあまり答えられなかったので、不安でしたけど、（チームの）2人と協力して楽しめました！今までなかなか3人でゆっくり話す機会がなかったので、この番組を通して仲を深められて良い機会でした。すごく楽しい収録で、なんだかテレビを見ているみたいでした（笑）皆様もぜひお楽しみください！
▼のん
自分が好きな曲が出てきた時は、すごくうれしかったですね。難しい問題もありましたが、力を合わせて3人で一生懸命頑張りました！今回、お二人とたくさん交流ができたので、これからの撮影も楽しみです！とても楽しい収録でした。
▼深川麻衣
大好きな曲が出てきて答えが分かっても、早くボタンを押すのが難しかったです。他の出演者の皆さんが本当に早くて・・・けれど、3人で協力し合ってチームワークでがんばりました。達成感でいっぱいです！3人で楽しんでいる姿も、ぜひご覧いただけたらうれしいです。
▼内田有紀
このチームで出ることになったと聞いて、同世代の私と和歌子ちゃんが90年代前半から中盤は得意だったのですが、2000年代は寺西くんにお任せして、各年代の振り分けをしていました。寺西くんもすごく活躍してくれたので、前半もっと私たち頑張れれば良かった（笑）けど、トータルではこの３人のバランスが良かったと思います！私も寺西くんも番組初出演なのですが、ヒデさん（中山秀征）にすごく助けていただいたり、甘めに判定をしていただいたり…やっぱり昭和っていいなと思いました（笑）クイズには、自分の曲も出てきて、歌っていて良かったなとつくづく思いました。“あのドラマのこの曲”のように当時を知っている方々は、もちろん楽しめると思うのですが、今回年代が幅広いので、ご家族で一緒に見ていただければと思います。
▼寺西拓人（timelesz）
こういった大所帯番組、ドラマ作品の方々が集まる番組に出たことがなくて、新鮮で楽しめました。そして、何よりも内田さん、和歌子さんとのチームワークが良かったので楽しかったです！内田さんとは、こんなに長い時間一緒にいたのは、今日が初めてなので、これからの撮影に弾みがつきそうです。音楽もそうですし、当時のドラマ映像も振り返られたのはすごく良かったです。一緒に楽しんでいただけたらと思います。
■出演者一覧
≪出演者≫
MC：中山秀征
特別MC：橋本環奈
進行：井上清華（フジテレビアナウンサー）
＜月９『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』チーム＞
志田未来、横澤夏子 他
＜月10『GTO』チーム＞
工藤阿須加、高橋メアリージュン、橋本 直（銀シャリ）
＜火９『さよならノワール』チーム＞
小池栄子、北香那、吉村崇（平成ノブシコブシ）
＜水10『Tokyo middle 30』チーム＞
仲 里依紗、のん、深川麻衣
＜木10『ラストノート』チーム＞
内田有紀、寺西拓人（timelesz）、島崎和歌子
＜土ドラ『ミッドナイト屋台２〜ル・モンドゥ〜』チーム＞
中村海人（Travis Japan）、竹中直人、近藤春菜（ハリセンボン）
＜『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チーム＞
Aぇ! group
＜『ナゾトレMAXXX』チーム＞
阿部亮平（Snow Man）、柳原可奈子、あの
＜『新しいカギ』チーム＞
長田庄平（チョコレートプラネット）、松尾駿（チョコレートプラネット）、岡部 大（ハナコ）
＜『SUNDAYブレイク．』チーム＞
鈴木唯（フジテレビアナウンサー）、伊藤俊介（オズワルド）、中岡創一（ロッチ）
＜『めざましテレビ』チーム＞
生田竜聖（フジテレビアナウンサー）、原田葵（フジテレビアナウンサー）、林 佑香
＜『ぽかぽか』チーム＞
岩井勇気（ハライチ）、神田愛花、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
＜『バレーボール』チーム＞
栗原恵、木村沙織、田中卓志（アンガールズ）