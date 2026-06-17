「足に加速装置つけてんだろ」「恐ろしい…」W杯デビューの25歳“怪物FW”が前半だけで圧巻２発！ ファン騒然「圧倒的」「人間2.0だ」
“怪物”が、ついにワールドカップデビューを果たした。
ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（I組）第１節でイラク代表と対戦。７大会ぶり４回目の出場となった北欧の雄で、エースがさっそく圧巻のパフォーマンスを披露している。
注目を集めたのは、初めてW杯のピッチに立った25歳の絶対的ストライカー、アーリング・ハーランドだ。
先制点が生まれたのは29分。左サイドを崩すと、デイビッド・メラー・ウルフのクロスにハーランドがファーサイドへ走り込み、長い足を伸ばして合わせる。冷静にネットを揺らし、自身のW杯初ゴールを記録した。
39分にイラクに同点弾を許したものの、エースはまたしても違いを見せる。43分、イラクの最終ラインからGKへのバックパスが短くなると、一瞬の加速でボールへ到達。相手GKより先に触ると、そのまま右足で押し込み、勝ち越しゴールを奪った。
所属するマンチェスター・シティでは、プレミアリーグ史上最速となる111試合で通算100ゴールを達成するなど、数々の記録を打ち立ててきた“怪物ストライカー”。初めてのW杯でも、その圧倒的な得点力を見せつけた。
この衝撃的なパフォーマンスに、SNS上では日本のファンからも驚きの声が続出。「ハーランドやっぱつえええ」「恐ろしい…」「早速暴れてる」「人間2.0みたいなフィジカルのエグさ」「得点力がエグい」「バケモノすぎるw」「圧倒的」「鬼プレス。すごすぎ」「足に加速装置つけてんだろ」など、その規格外ぶりに驚嘆するコメントが相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈プッシュ＆プレス！ ノルウェーの絶対エース、ハーランドの２得点
ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（I組）第１節でイラク代表と対戦。７大会ぶり４回目の出場となった北欧の雄で、エースがさっそく圧巻のパフォーマンスを披露している。
注目を集めたのは、初めてW杯のピッチに立った25歳の絶対的ストライカー、アーリング・ハーランドだ。
先制点が生まれたのは29分。左サイドを崩すと、デイビッド・メラー・ウルフのクロスにハーランドがファーサイドへ走り込み、長い足を伸ばして合わせる。冷静にネットを揺らし、自身のW杯初ゴールを記録した。
所属するマンチェスター・シティでは、プレミアリーグ史上最速となる111試合で通算100ゴールを達成するなど、数々の記録を打ち立ててきた“怪物ストライカー”。初めてのW杯でも、その圧倒的な得点力を見せつけた。
この衝撃的なパフォーマンスに、SNS上では日本のファンからも驚きの声が続出。「ハーランドやっぱつえええ」「恐ろしい…」「早速暴れてる」「人間2.0みたいなフィジカルのエグさ」「得点力がエグい」「バケモノすぎるw」「圧倒的」「鬼プレス。すごすぎ」「足に加速装置つけてんだろ」など、その規格外ぶりに驚嘆するコメントが相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈プッシュ＆プレス！ ノルウェーの絶対エース、ハーランドの２得点