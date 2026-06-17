前半だけで２ゴールを挙げたハーランド（９番）。(C)Getty Images

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“怪物”が、ついにワールドカップデビューを果たした。

　ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（I組）第１節でイラク代表と対戦。７大会ぶり４回目の出場となった北欧の雄で、エースがさっそく圧巻のパフォーマンスを披露している。

　注目を集めたのは、初めてW杯のピッチに立った25歳の絶対的ストライカー、アーリング・ハーランドだ。

　先制点が生まれたのは29分。左サイドを崩すと、デイビッド・メラー・ウルフのクロスにハーランドがファーサイドへ走り込み、長い足を伸ばして合わせる。冷静にネットを揺らし、自身のW杯初ゴールを記録した。

　39分にイラクに同点弾を許したものの、エースはまたしても違いを見せる。43分、イラクの最終ラインからGKへのバックパスが短くなると、一瞬の加速でボールへ到達。相手GKより先に触ると、そのまま右足で押し込み、勝ち越しゴールを奪った。
 
　所属するマンチェスター・シティでは、プレミアリーグ史上最速となる111試合で通算100ゴールを達成するなど、数々の記録を打ち立ててきた“怪物ストライカー”。初めてのW杯でも、その圧倒的な得点力を見せつけた。

　この衝撃的なパフォーマンスに、SNS上では日本のファンからも驚きの声が続出。「ハーランドやっぱつえええ」「恐ろしい…」「早速暴れてる」「人間2.0みたいなフィジカルのエグさ」「得点力がエグい」「バケモノすぎるw」「圧倒的」「鬼プレス。すごすぎ」「足に加速装置つけてんだろ」など、その規格外ぶりに驚嘆するコメントが相次いだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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