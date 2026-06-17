【W杯2026】「日本」vs「チュニジア」パブリックビューイング 横浜・日産スタジアムで開催へ【開催概要】
横浜市と横浜市スポーツ協会は16日、「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会のパブリックビューイングを、21日に日産スタジアムで開催すると発表した。対象試合は日本代表対チュニジア代表戦で、横浜市在住・在学・在勤者を対象に無料で開放する。
【写真】「FIFA ワールドカップ 2026」堂安律ら日本代表スターティングメンバーの集合ショット
定員は9000人。事前申し込みは不要で、当日は西ゲートから入場できる。入場料は無料だが、来場者多数の場合は混雑が予想されるため、主催者は公共交通機関の利用を呼びかけている。
会場では、安全対策や周辺環境への配慮から、危険物や可燃物、ビン・缶類、太鼓や拡声器などの鳴り物の持ち込みを禁止する。紙吹雪や紙テープの使用、フィールドへの立ち入り、大旗の使用なども認められない。
また、ペット同伴での入場やスタジアム敷地内での喫煙も禁止となる。差別的、侮辱的、公序良俗に反する言動や迷惑行為が確認された場合には退場を求めるとしている。
主催者は、近隣住民への配慮や熱中症対策を含めた体調管理を呼びかけるとともに、災害などの緊急時には係員の指示に従うよう求めている。なお、当日は報道機関による取材が予定されており、来場者が映像や写真に映り込む可能性がある。注意事項の詳細は「日産スタジアム 横浜国際総合競技場」公式サイトに掲載している。
【開催概要】
開催日：2026年6月21日（日）
対戦カード：日本代表対チュニジア代表
会場：日産スタジアム（入場は西ゲート）
対象：横浜市在住・在学・在勤者
定員：9000人
入場料：無料
申込方法：事前申込不要
【当日のスケジュール】
正午 開場
午後0時50分 放映開始
午後1時 試合開始
午後3時 試合終了
午後3時10分 放映終了
午後3時30分 閉場
【写真】「FIFA ワールドカップ 2026」堂安律ら日本代表スターティングメンバーの集合ショット
定員は9000人。事前申し込みは不要で、当日は西ゲートから入場できる。入場料は無料だが、来場者多数の場合は混雑が予想されるため、主催者は公共交通機関の利用を呼びかけている。
また、ペット同伴での入場やスタジアム敷地内での喫煙も禁止となる。差別的、侮辱的、公序良俗に反する言動や迷惑行為が確認された場合には退場を求めるとしている。
主催者は、近隣住民への配慮や熱中症対策を含めた体調管理を呼びかけるとともに、災害などの緊急時には係員の指示に従うよう求めている。なお、当日は報道機関による取材が予定されており、来場者が映像や写真に映り込む可能性がある。注意事項の詳細は「日産スタジアム 横浜国際総合競技場」公式サイトに掲載している。
【開催概要】
開催日：2026年6月21日（日）
対戦カード：日本代表対チュニジア代表
会場：日産スタジアム（入場は西ゲート）
対象：横浜市在住・在学・在勤者
定員：9000人
入場料：無料
申込方法：事前申込不要
【当日のスケジュール】
正午 開場
午後0時50分 放映開始
午後1時 試合開始
午後3時 試合終了
午後3時10分 放映終了
午後3時30分 閉場