◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）と対戦する。アルゼンチンはＦＷリオネル・メッシ（３８）が先発メンバーに入り、史上初となる６大会連続のＷ杯出場となった。日本時間１８日には、ポルトガルのＦＷクリスティアーノ・ロナウドもコンゴ戦で同記録を達成する見込みとなっている。

メッシは前回の２２年カタール大会で自らの価値を決定的なものにした。得点王のＦＷエムバペに次ぐ７得点を挙げると、５度目のＷ杯出場で初めての優勝を経験。伝説的なＦＷマラドーナらがいた１９８６年メキシコ大会以来、３６年ぶり３度目の世界一へ導き、２０１４年のブラジル大会（準優勝）に続き史上初となる２度目の大会ＭＶＰに輝いた。

大会中の６月２４日には３９歳を迎える。世界最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多８度受賞した“神の子”の超絶技巧は健在。カタール大会の決勝でＷ杯通算２６試合目の出場となり、元ドイツ代表ＭＦマテウスを抜き、歴代トップに躍り出た。今大会はただ、自らの記録を更新し続けることとなる。さらに、今大会で３得点すれば、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録１６点に並ぶ。初戦からゴールを奪い、１９６２年大会のブラジル以来となる連覇へ弾みをつけたい。

◆アルゼンチン先発

▽ＧＫ Ｅ・マルティネス

▽ＤＦ モンティエル、Ｌｉ・マルティネス、ロメロ、メディナ

▽ＭＦ デパウル、マカリテル、フェルナンデス

▽ＦＷ メッシ、アルマダ、Ｌａ・マルティネス

◆Ｗ杯歴代通算得点（フランス戦終了時点）

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）

（２）１５＝ロナウド（ブラジル）

（３）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（５）１３＝フォンテーヌ（フランス）、※メッシ（アルゼンチン）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）