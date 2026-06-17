SUPER EIGHT、横山裕主演「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」主題歌に決定 骨太バンドサウンドの新曲「再咲」
【モデルプレス＝2026/06/17】横山裕が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系新ドラマ枠「水ドラ★イレブン」の第1弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート／毎週水曜よる11時）の主題歌が、SUPER EIGHTの新曲「再咲」（読み：さいさく）に決定。同楽曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁となった。
【写真】SUPER EIGHT「品の良さが出てしまった」スーツ姿
「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝「シリアルキラー」と対峙していく、怒涛のバディサスペンス。原作は講談社「good！アフタヌーン」で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）。その奇抜な特殊能力をフックにした斬新な設定と、先の読めないストーリー展開で、多くの読者を惹きつけている話題作だ。
ドラマに華を添える主題歌は、SUPER EIGHTが本作のために歌い上げる新曲「再咲」。何度でも再び咲く花のような強さをテーマに、“正しさとは何か”を問いかけながら、自分自身の感情と向き合い、葛藤しながらも、大切な誰かの存在によって希望を見出していく姿を描いた1曲となっている。SUPER EIGHTらしい骨太で力強いバンドサウンドに乗せ、疾走感と緊張感を感じさせるロックチューンに仕上がった。また、新曲「再咲」は8月5日に発売となるEP「ダンダーラ」に収録されることが決定。初回限定“八”盤には本楽曲のMusic Clip＋Makingも収録。さらに、ドラマ第1話放送直後の7月2日0時から各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信されることも同時に解禁となった。ドラマの世界観とリンクしながら、視聴者の背中を押す主題歌となっている。
あわせて初解禁となったPR映像には、横山演じる磯貝のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタとの緊迫感あふれる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が初公開されている。バックで流れるSUPER EIGHTの新曲「再咲」の勢いのある疾走感が、日常に潜むサスペンスの世界観をより一層引き立て、短いPR映像ながらも一度聴いたら耳に残るキャッチーなメロディーで、ドラマ本編への期待をかき立てる映像となっている。初回放送まであと2週間。日常に潜む狂気に立ち向かう2人の共同戦線が、どのような広がりを見せるのか。（modelpress編集部）
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◆横山裕主演「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」概要
「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝「シリアルキラー」と対峙していく、怒涛のバディサスペンス。原作は講談社「good！アフタヌーン」で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）。その奇抜な特殊能力をフックにした斬新な設定と、先の読めないストーリー展開で、多くの読者を惹きつけている話題作だ。
◆新曲「再咲」はSUPER EIGHTらしさ溢れる骨太バンドサウンド
ドラマに華を添える主題歌は、SUPER EIGHTが本作のために歌い上げる新曲「再咲」。何度でも再び咲く花のような強さをテーマに、“正しさとは何か”を問いかけながら、自分自身の感情と向き合い、葛藤しながらも、大切な誰かの存在によって希望を見出していく姿を描いた1曲となっている。SUPER EIGHTらしい骨太で力強いバンドサウンドに乗せ、疾走感と緊張感を感じさせるロックチューンに仕上がった。また、新曲「再咲」は8月5日に発売となるEP「ダンダーラ」に収録されることが決定。初回限定“八”盤には本楽曲のMusic Clip＋Makingも収録。さらに、ドラマ第1話放送直後の7月2日0時から各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信されることも同時に解禁となった。ドラマの世界観とリンクしながら、視聴者の背中を押す主題歌となっている。
あわせて初解禁となったPR映像には、横山演じる磯貝のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタとの緊迫感あふれる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が初公開されている。バックで流れるSUPER EIGHTの新曲「再咲」の勢いのある疾走感が、日常に潜むサスペンスの世界観をより一層引き立て、短いPR映像ながらも一度聴いたら耳に残るキャッチーなメロディーで、ドラマ本編への期待をかき立てる映像となっている。初回放送まであと2週間。日常に潜む狂気に立ち向かう2人の共同戦線が、どのような広がりを見せるのか。（modelpress編集部）
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