キックはほぼ役に立たない！？「全力バタ足」こそが子どもの体がプールで沈む最大の原因だった【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

キックはあまり役に立たない!? トモキン式「キック」メソッド

「いよいよキックの練習だ！」と、やる気に満ちているところ、とても言いづらいのだけど……。クロールにおいて「キック」は、ほぼ役に立ちません！だから「キックは打たなくていい」くらいの感覚でいるほうがラクに泳げるんです。

豪快に水飛沫をあげながら泳ぐほうが“速く〟“遠くまで〟泳げる気がしますよね。でも「全力バタ足」こそがカラダが沈む原因です。泳ぎが苦手な子ほど「バシャ！バシャ！」とダイナミックすぎるキックを打っています。

それに、キックは太もやお尻といった大きな筋肉を使うので、エネルギーをたくさん消費します。頑張るほどに酸欠状態になりやすいという弱点があるのです。「キックを頑張っているのに進まないのは、キックを頑張りすぎだから」。“あり地獄〟にはまらないように注意しましょう。

＼頑張ることをやめればラクに泳げる／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン