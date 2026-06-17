キックはほぼ役に立たない！？「全力バタ足」こそが子どもの体がプールで沈む最大の原因だった【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】
キックはあまり役に立たない!? トモキン式「キック」メソッド
「いよいよキックの練習だ！」と、やる気に満ちているところ、とても言いづらいのだけど……。クロールにおいて「キック」は、ほぼ役に立ちません！だから「キックは打たなくていい」くらいの感覚でいるほうがラクに泳げるんです。
豪快に水飛沫をあげながら泳ぐほうが“速く〟“遠くまで〟泳げる気がしますよね。でも「全力バタ足」こそがカラダが沈む原因です。泳ぎが苦手な子ほど「バシャ！バシャ！」とダイナミックすぎるキックを打っています。
それに、キックは太もやお尻といった大きな筋肉を使うので、エネルギーをたくさん消費します。頑張るほどに酸欠状態になりやすいという弱点があるのです。「キックを頑張っているのに進まないのは、キックを頑張りすぎだから」。“あり地獄〟にはまらないように注意しましょう。
＼頑張ることをやめればラクに泳げる／
【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン