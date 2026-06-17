睡眠不足は脳の発達に悪影響！赤ちゃんの頃の睡眠が超重要な理由とは！？【睡眠の話】

睡眠不足は脳の発達に悪影響！赤ちゃんの頃の睡眠が超重要な理由

脳内の新しい神経回路は睡眠中に構築される

生まれたての赤ちゃんは、ほとんど眠ってばかりいます。多相性睡眠といい、昼夜関係なく睡眠と覚醒をくり返します。生後28日までの赤ちゃんは、1日約16時間も眠ります。大人とちがい、レム睡眠がかなり長く、深いノンレム睡眠も多く現れます

赤ちゃんの脳は、外からさまざまな刺激を受けながら、脳内の神経回路（シナプス）をどんどんつくり、不要なものは除去され、発達していきます。

こうした脳の活動は、おもにレム睡眠時に行なわれています。脳の発達の観点からも、乳幼児期の睡眠はとても大切なのです。

その後、成長するにつれて、起きている時間がだんだんと延び、6歳ごろには日中14～15時間くらいは起きつづけられるようになります。小学校を卒業するころ、大人と同じような睡眠パターンが確立されます。

一方、睡眠時間が十分でないまま成長してしまうと、脳の発達に悪影響があるともいわれています。

実際、睡眠が足りない子どもたちに、発達障害の注意欠陥多動性障害（ADHD）や学習障害（ＬＤ）の子どもと同じような症状がみられるようになったケースもありました。

近年、インターネットの広まりなどから、子どもの睡眠不足は問題になっています。子どもの睡眠を守るのも、今の社会の課題でしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』 監修：西野精治