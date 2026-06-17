1日100回の腹筋は全く効果がない！本当に効く腹筋のやり方とは！？

無意識の余計な動きやむやみに回数が多い腹筋はNG！

腹筋運動をしていると首が痛くなるという声もよく聞きます。これは、仰向け姿勢で重い頭を弱い首で支えていることが原因です。成人の頭の重さは体重の約7～10%です。自分の体重の10%の重さが2リットルのペットボトル何本分になるか、 計算してみてください。

腹筋運動では、それだけの重さを重力に逆らいながら上げるわけなのです。頭の後ろで手を組めば頭は支えられていると思うかもしれませんが、よく見かけるのが開いていたひじを閉じて、その勢いを使って上体を上げている人。

これはチーティング動作のひとつで、腹筋が十分に鍛えられないばかりか、強い力を頚椎に繰り返しかけることに。痛みというサインを見逃さずに、無意識の動きを含めてフォームを見直しましょう。

また、続けて数十回の腹筋運動を日課にしているという話をときどき耳にしますが、回数が多いということは、残念ながら効いていないという証拠です。

正確なフォームで行えていれば、続けてできるのはせいぜい十数回のはず。それを2～3日に1回3セットで十分なのです。筋肥大させるには、疲労した筋肉を「超回復」させることが必要なので、週4～5日の休養もトレーニングのうち毎日鍛えるものではありません。

こうした筋肉の特性を知らずに毎日何十回も行うと、使い過ぎで腹筋や肋骨を痛めてしまうこともあります。

【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二