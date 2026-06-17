1日100回の腹筋は全く効果がない！本当に効く腹筋のやり方とは！？
無意識の余計な動きやむやみに回数が多い腹筋はNG！
腹筋運動をしていると首が痛くなるという声もよく聞きます。これは、仰向け姿勢で重い頭を弱い首で支えていることが原因です。成人の頭の重さは体重の約7～10%です。自分の体重の10%の重さが2リットルのペットボトル何本分になるか、 計算してみてください。
腹筋運動では、それだけの重さを重力に逆らいながら上げるわけなのです。頭の後ろで手を組めば頭は支えられていると思うかもしれませんが、よく見かけるのが開いていたひじを閉じて、その勢いを使って上体を上げている人。
これはチーティング動作のひとつで、腹筋が十分に鍛えられないばかりか、強い力を頚椎に繰り返しかけることに。痛みというサインを見逃さずに、無意識の動きを含めてフォームを見直しましょう。
また、続けて数十回の腹筋運動を日課にしているという話をときどき耳にしますが、回数が多いということは、残念ながら効いていないという証拠です。
正確なフォームで行えていれば、続けてできるのはせいぜい十数回のはず。それを2～3日に1回3セットで十分なのです。筋肥大させるには、疲労した筋肉を「超回復」させることが必要なので、週4～5日の休養もトレーニングのうち毎日鍛えるものではありません。
こうした筋肉の特性を知らずに毎日何十回も行うと、使い過ぎで腹筋や肋骨を痛めてしまうこともあります。
【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二