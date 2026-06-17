東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7068 高値0.7080 安値0.7042
0.7123 ハイブレイク
0.7101 抵抗2
0.7085 抵抗1
0.7063 ピボット
0.7047 支持1
0.7025 支持2
0.7009 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5832 高値0.5843 安値0.5795
0.5900 ハイブレイク
0.5871 抵抗2
0.5852 抵抗1
0.5823 ピボット
0.5804 支持1
0.5775 支持2
0.5756 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3995 高値1.4018 安値1.3980
1.4053 ハイブレイク
1.4036 抵抗2
1.4015 抵抗1
1.3998 ピボット
1.3977 支持1
1.3960 支持2
1.3939 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7068 高値0.7080 安値0.7042
0.7123 ハイブレイク
0.7101 抵抗2
0.7085 抵抗1
0.7063 ピボット
0.7047 支持1
0.7025 支持2
0.7009 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5832 高値0.5843 安値0.5795
0.5900 ハイブレイク
0.5871 抵抗2
0.5852 抵抗1
0.5823 ピボット
0.5804 支持1
0.5775 支持2
0.5756 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3995 高値1.4018 安値1.3980
1.4053 ハイブレイク
1.4036 抵抗2
1.4015 抵抗1
1.3998 ピボット
1.3977 支持1
1.3960 支持2
1.3939 ローブレイク