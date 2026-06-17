東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7068　高値0.7080　安値0.7042

0.7123　ハイブレイク
0.7101　抵抗2
0.7085　抵抗1
0.7063　ピボット
0.7047　支持1
0.7025　支持2
0.7009　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5832　高値0.5843　安値0.5795

0.5900　ハイブレイク
0.5871　抵抗2
0.5852　抵抗1
0.5823　ピボット
0.5804　支持1
0.5775　支持2
0.5756　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3995　高値1.4018　安値1.3980

1.4053　ハイブレイク
1.4036　抵抗2
1.4015　抵抗1
1.3998　ピボット
1.3977　支持1
1.3960　支持2
1.3939　ローブレイク