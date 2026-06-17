山田裕貴、ドラマ共演者から「好きです」 ″既婚者アピール″で返す「ごめん、俺ちょっと結婚してて」
俳優の山田裕貴が、15日深夜放送のニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜 深1：00）に出演。14日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『GIFT』の共演者からから熱烈な思いを打ち明けられたエピソードを語った。
【写真あり】山田裕貴を”食事に誘った”後輩とのオフショット
同作で、車いすラグビーチーム・ブレイズブルズのエース・宮下涼役を演じた山田は、チームメイトの朝谷圭二郎役・本田響矢と共演。山田は撮影中、本田が自身の芝居について「裕貴くんのお芝居が好きで現場で勉強になる」と周囲に話していたことを人づてに聞いたという。しかし現場ではそうした素振りがなかったことから、「めちゃめちゃうれしいよ」と驚きを交えて振り返った。
さらに、クランクアップ後に本田から食事へ誘われ、2人で焼肉店を訪れたことも明かした。山田によると、席に着いて間もなく、本田から「僕、裕貴くんのこと昔からめちゃくちゃ好きなんです」と切り出されたという。
突然の言葉に対し、山田は「いきなり告白だよ？」と回顧。「だから俺、左手の指輪を見せて『ごめん、俺ちょっと結婚してて』って返して」と冗談で応じたことを明かし、「そうしたら『そういう意味じゃないです（笑）』って、あんまりウケてなかったんだけど」と笑いながら語っていた。
【写真あり】山田裕貴を”食事に誘った”後輩とのオフショット
同作で、車いすラグビーチーム・ブレイズブルズのエース・宮下涼役を演じた山田は、チームメイトの朝谷圭二郎役・本田響矢と共演。山田は撮影中、本田が自身の芝居について「裕貴くんのお芝居が好きで現場で勉強になる」と周囲に話していたことを人づてに聞いたという。しかし現場ではそうした素振りがなかったことから、「めちゃめちゃうれしいよ」と驚きを交えて振り返った。
突然の言葉に対し、山田は「いきなり告白だよ？」と回顧。「だから俺、左手の指輪を見せて『ごめん、俺ちょっと結婚してて』って返して」と冗談で応じたことを明かし、「そうしたら『そういう意味じゃないです（笑）』って、あんまりウケてなかったんだけど」と笑いながら語っていた。