１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．０５ドル（－４．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３５４．４ドル（＋２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９８９．９セント（－１６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９６．００セント（＋６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３０．００セント（＋１０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６２．４９（－２．３８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．０５ドル（－４．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３５４．４ドル（＋２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９８９．９セント（－１６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９６．００セント（＋６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３０．００セント（＋１０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６２．４９（－２．３８）
出所：MINKABU PRESS