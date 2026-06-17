7月1日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする横山裕（SUPER EIGHT）主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の主題歌がSUPER EIGHTの新曲に決定し、あわせて楽曲り入りのPR映像が公開された。

参考：横山裕と関水渚とカラフルなマネキンたち 『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』ポスター

本作は、講談社『good！アフタヌーン』で連載中の伊口紺と中村優児による同名漫画を実写ドラマ化するバディサスペンス。人と群れない一匹オオカミの刑事（横山裕）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく。

そんな本作の主題歌が、SUPER EIGHTが本作のために歌い上げる新曲「再咲」に決定。何度でも再び咲く花のような強さをテーマに、“正しさとは何か”を問いかけながら、自分自身の感情と向き合い、葛藤しながらも、大切な誰かの存在によって希望を見出していく姿を描いた一曲となっている。

なお、SUPER EIGHTの新曲「再咲」は、8月5日に発売となるSUPER EIGHTの新EP『ダンダーラ』に収録される。EP『ダンダーラ』初回限定“八”盤には、本楽曲のMusic ClipとMakingも収録。さらに、ドラマ第1話放送直後の7月2日0時からは、各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信される。

あわせて公開されたPR映像には、磯貝（横山裕）のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタ（関水渚）との緊迫感あふれる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）