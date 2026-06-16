HUMAN MADE、26年2〜4月期は売上高過去最高水準 東京旗艦店は9月オープン
好調の背景には、今年2月に神戸・旧居留地の歴史的建造物「チャータードビル」にオープンした「HUMAN MADE KOBE」、3月にバンコクのラグジュアリー複合施設「セントラル・エンバシー」にオープンした「HUMAN MADE BANGKOK」の両店舗が順調に推移したことがある。特にバンコク店はオープン日に2000人以上の行列ができ、現在まで計画を上回って進捗しているという。また、コカ・コーラやナイキ、KAWSといった世界的知名度の高い企業・アーティストとのコラボレーションを実施したことも認知拡大に寄与した。
4月に立ち上げた、西山徹がクリエイティブディレクターを務める新ブランド「バッファ（Buffer）」も好スタートを切った。オープンしてから実店舗、ECともに投入した商品が即完売する状況が継続。「まだ規模は小さく全社業績への影響は限定的」としながらも、長期的な目線で育てていく。
通期業績予想については期初予想から据え置き、売上高185億円（前期比29.6％増）、営業利益48億円（同5.9％増）、純利益33億円（同12.2％増）を見込む。また、7月には既存の心斎橋パルコ店を現状の約5倍の売り場面積に増床し、リニューアルオープン。当初8〜9月のオープンとアナウンスされていた東京旗艦店「HUMAN MADE TOKYO」については、9月の営業開始が正式に発表された。
同社は6月15日、「アンダーカバー（UNDERCOVER）」を運営するアンダーカバーの全株式取得に向けた基本合意書締結を決議。株式譲渡実行日は2027年2月を予定しており、実行された場合、アンダーカバーは2028年1月期第1四半期からHUMAN MADEの連結子会社となる。
■HUMAN MADE 2027年1月期第1四半期
売上高：42億円
営業利益：12億円
純利益：8億円
※前第1四半期は業績発表なし