SUPER EIGHTの新曲「再咲」が横山裕主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』主題歌に決定！音源入りPR映像解禁

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7月1日にスタートする、横山裕主演のカンテレ・フジテレビ系・新ドラマ枠『水ドラ★イレブン』の第一弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の主題歌がSUPER EIGHTの新曲「再咲」（読み：さいさく）に決定。同曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁された。

■「再咲」は、“正しさとは何か”を問いかけながら希望を見出していく姿を描く楽曲

『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山裕）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンス。

原作は、講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）で、その奇抜な特殊能力をフックにした斬新な設定と、先の読めないストーリー展開で、多くの読者を惹きつけている話題作だ。

ドラマに華を添える主題歌は、SUPER EIGHTが本作のために歌い上げる新曲「再咲」。何度でも再び咲く花のような強さをテーマに、“正しさとは何か”を問いかけながら、自分自身の感情と向き合い、葛藤しながらも、大切な誰かの存在によって希望を見出していく姿を描いた一曲となっている。SUPER EIGHTらしい骨太で力強いバンドサウンドに乗せ、疾走感と緊張感を感じさせるロックチューンに仕上がった。

また、新曲「再咲」は、SUPER EIGHTが8月5日にリリースするEP『ダンダーラ』に収録されることが決定。

EP『ダンダーラ』初回限定“八”盤には本楽曲のMV＋メイキングも収録。さらに、ドラマ第一話放送直後の7月2日0時から各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信されることも同時に解禁となった。

■ 主題歌付きPR映像で描かれる「物語の幕開け」

併せて初解禁となったPR映像には、横山演じる磯貝のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタとの緊迫感溢れる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が初公開されている。

バックで流れるSUPER EIGHTの新曲「再咲」の勢いある疾走感が、日常に潜むサスペンスの世界観をよりいっそう引き立て、短いPR映像ながらも、一度聴いたら耳に残るキャッチーなメロディで、ドラマ本編への期待をかき立てる映像となっている。

初回放送まで、あと2週間。日常に潜む狂気に立ち向かうふたりの共同戦線が、どのような広がりを見せるのか注目だ。

■リリース情報

2026.07.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「再咲」

2026.08.05 ON SALE

EP『ダンダーラ』

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系 水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』

7月1日スタート

毎週水曜 23:00～

出演：横山裕 関水渚 奥野壮 米倉れいあ 戸田昌宏 山崎紘菜

原作：伊口 紺・中村優児『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（講談社「good!アフタヌーン」連載）

脚本：兒玉宣勝 枝常コウタ

主題歌：SUPER EIGHT「再咲」（INFINITY RECORDS）

■関連リンク

TVer番組ページ

https://tver.jp/series/srtdntnuwd

ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』公式サイト

https://www.ktv.jp/konyamoserial/

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://infinity-r.jp/