コレサワ、5th Mini Album『PINK BEARS』8/19配信リリース！

シンガーソングライター、コレサワが6月16日(火)、LINE CUBE SHIBUYAにて、「コレサワ LIVE 2026 きみとデートvol.3」を開催。

その会場にて、8月19日(水)に5th Mini Album『PINK BEARS』を配信リリースすると発表した。

Mini Albumのリリースは約2年半ぶり。

『PINK BEARS』には計8曲が収録される予定で、収録曲の詳細は後日解禁される。

なお、コレサワは、9月より自身初となる全国20ヶ所を巡るホールツアー「コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK」開催が決定しているが、すでに、沖縄公演以外のチケットは完売、沖縄公演のチケットも残りわずかとなっている。

■リリース情報

コレサワ

5th Mini Album『PINK BEARS』

2026年8月19日(水) 配信リリース

※全8曲収録（収録曲詳細は後日解禁）



■ライブ情報

「コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK」

【2026年】

・9月19日(土) 三郷市文化会館大ホール

・9月22日(火祝) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

・9月26日(土) 長野市芸術館

・10月3日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

・10月11日(日) 福岡サンパレス

・10月12日(月祝) 市民会館シアーズホーム夢ホール

・10月17日(土) 高崎芸術劇場 大劇場

・10月24日(土) 本多の森北電ホール

・10月31日(土) 清水文化会館マリナート大ホール

・11月3日(火祝) 東京国際フォーラム ホールA

・11月8日(日) サンポートホール高松・大ホール

・11月13日(金) 仙台サンプラザホール

・11月15日(日) 新潟テルサ

・11月20日(金) メディキット県民文化センター 演劇ホール

・11月23日(月祝) 札幌文化芸術劇場 hitaru

・11月26日(木) オリックス劇場

・11月29日(日) 広島文化学園HBGホール

・12月5日(土) ロームシアター京都メインホール

・12月12日(土) いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

・12月19日(土) 沖縄コンベンションセンター・劇場棟



■コレサワ プロフィール

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。

2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』リリース

2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』リリース

2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』リリース

2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』リリース

2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』リリース

2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』リリース

2026年8月、ミニアルバム『PINK BEARS』リリース