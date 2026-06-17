SPYAIR、新曲「Awake」7/3デジタルリリース！ アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期OP

5月に、新体制初のアルバム『RE-BIRTH』を携えた全国ホールツアーを大盛況のうちに完走した、SPYAIR。

そのSPYAIRが7月3日(金)、新曲「Awake」をデジタルリリースすることが決定した。

「Awake」は、7月2日(木)よりMBS／TBS系全国28局ネット“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送開始となるアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期オープニング主題歌。

『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』原作は、講談社『ヤングマガジン』で連載中の、累計発行部数300万部を突破した人気作品で、GoHands制作によるTVアニメ化も、放送開始前から大きな注目を集めている。

SHOCHIKU animeチャンネルでは、「Awake」を使用したアニメメインPV第2弾が公開された。

【PV】『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』メインPV第2弾

なお、SPYAIRは、6月末の台湾ワンマンライブをはじめ、アジア・ヨーロッパ・アメリカでの大型イベント出演が続き、9月には恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2026』を日韓で開催する。

■SPYAIR コメント

”「Awake」は、“目を覚ます”という意味だけではなく、

迷いや痛みごと抱えたまま、それでも前に進もうとする気持ちを込めた曲です。

止まっていた感情が動き出す瞬間みたいなものを、疾走感のあるサウンドに乗せました。

この曲が、新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。”

■リリース情報

SPYAIR

New Single「Awake」

2026年7月3日(金)配信スタート



☆タイアップ情報

アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』

2026年7月2日(木)から毎週木曜 深夜0:26～全国同時放送開始

MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続２クール

(c)猫子・武六甲理衣・じゃいあん・講談社／「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」製作委員会



■ライブ情報

『SPYAIR LIVE 2026 in TAIPEI』

日程：2026年6月27日(土)・6月28日(日)

会場：台北・Legacy TERA（台湾）

『JUST LIKE THIS 2026』

日程：2026年9月5日(土)

会場：韓国・KINTEX 第2展示場 後面広場

時間：開演18:00

追加席販売日時：2026年6月16日(火) 20:00～

日程：2026年9月26日(土)

会場：山梨県・河口湖ステラシアター

時間：開場16:00／開演17:00



■SPYAIR プロフィール

YOSUKE (Vocal) / UZ (Guitar ＆ Programming) / MOMIKEN(Bass) / KENTA (Drums)から成る4人組ロックバンド。

2005年にオリジナルメンバーで結成。2010年のメジャーデビュー。

2023年4月新ボーカルに YOSUKE が加入し現体制となる。

2024年2月にリリースされた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」は、SPYAIR初となるストリーミング累計2億回再生を突破。

結成20年・デビュー15年を迎えた2025年、1月にフジテレビドラマ『問題物件』主題歌「Buddy」を、7月にボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」をリリース。9月には恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS』初の２DAYS開催を山梨県・河口湖ステラシアターにて実現。以降、国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演し、大きな話題を呼んだ。

2026年3月リリースした新体制初のアルバム『RE-BIRTH』を携えて全国6都市ホールツアー『SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -』を開催。7月から放送のアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のオープニング主題歌に新曲「Awake」が決定。9月には恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS』を韓国と日本で開催する。