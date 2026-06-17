マネージャーがX更新

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが15日、Xを更新。撮影で緊張する佐藤が表情を緩める瞬間を収めた動画を公開すると、ファンの視線が集中した。

15日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、20秒の動画を公開した。

スポーツウェアに身を包み、緊張しつつ撮影に臨んでいる佐藤。だが、慣れ親しんだボールを受け取ると、表情が一気に緩んだ。

「慣れない撮影で緊張する中、バレーボールを手渡されて、“大好きな友達が来たかのような”にんまりした表情を見せる淑乃が見どころです」とつづられた動画には、ファンの視線が集中した。

「ニコニコで可愛い 淑乃ちゃん見てると本当にバレーって楽しいんだなって思えます！」

「かわよい やっぱりスポーツウェア似合うな」

「笑顔が可愛い淑乃」

「相変わらずの透明感と満面の笑み 貴重なオフショットですね」

24歳の佐藤は日本時間8日まで行われたネーションズリーグ第1週カナダ大会に出場。日本の開幕4連勝に貢献した。17日には第2週フィリピン大会が開幕する。



（THE ANSWER編集部）