◆米大リーグ レッズ―メッツ（１６日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

メッツ・千賀滉大投手（３３）が１６日（日本時間１７日）、敵地・レッズ戦で先発登板したが、初回に２者連続四球から３ランを浴びるなど、２発を被弾するまさかの立ち上がりとなった。

初回は先頭のダンには、初球から９７・１マイル（約１５６・３キロ）を計測も８球目まで粘られて四球。続くブルデーにも２球目から４球連続ボールで四球を与えた。いきなり迎えた無死一、二塁のピンチ。スチュワートには痛恨の３ランを左翼席に運ばれた。

そこから２アウトを奪って立ち直ったかのように見えたが、２死走者なしでスティアに再び被弾。甘く入った直球を左中間席に運ばれた。初回だけで３６球を投げて４点を失った。

千賀は今季、開幕から先発ローテ入りするも、５登板で０勝４敗、防御率９・００。腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）に入った。メジャー復帰を目指して５月２２日（同２３日）からマイナーで３試合に登板したが、予定されていた９日（同１１日）の登板を右上腕部の尺骨神経の違和感のため回避。重症には至らず、２日後の１１日（同１２日）にマイナーで登板して、６回７５球（うちストライク５１球）を投げて、１安打１失点、５奪三振１四球の好投を見せて、メジャー復帰へのゴーサインが出た。

メジャーでの登板は４月２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦以来、約５１日ぶり。マイナーでの４登板では０勝１敗、防御率４・００だった。メッツはここまで３２勝４０敗の借金８でナ・リーグ東地区最下位に沈んでいる。