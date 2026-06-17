ブルーボトル創業者も通った渋谷の喫茶店。茶道の心でもてなす至福のコーヒー

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷の喫茶店『茶亭 羽當（はとう）』です。

至福の一杯を世界中の名窯のカップで

渋谷駅からすぐの路地に佇む『茶亭 羽當』。ブルーボトルコーヒーの創業者にも愛されるこちらの原点は、茶道のおもてなしの心にある。落ち着きある店内には数々の季節の花があり、一枚板のカウンターの奥には棚一杯、びっしりと並ぶカップの数々。700客はあると、創業時から店に立つ寺島さんは笑う。

「お客様がこのカップなら喜ぶだろうな」という気持ちで揃えたものだ。それらの中から、その人にあったカップを選んでくれるのも楽しい。

ほどなく、私の元にはハンガリーの名窯「ヘレンド」のシノワズリのカップに注がれたコーヒーがそっと置かれた。豆を25gと贅沢に使い、粗く挽くことで、雑味の少ない部分を抽出したコーヒーは香り高くすっきりした味わい。

羽當オリジナルブレンド1000円、自家製シフォンケーキ（メープル）750円

『茶亭 羽當（はとう）』（手前）羽當オリジナルブレンド 1000円 （奥）自家製シフォンケーキ（メープル） 750円 滑らかな口あたりのシフォンケーキは甘さ控えめの生クリームが合い絶品

憧れの名陶が並ぶ空間で、絶え間なく湯気をあげるポットの音や無駄のないスタッフの動きにも癒される。どんな年代の人も受け入れる、茶室のように懐の深い「羽當」での一服を楽しみたい。

『茶亭 羽當（はとう）』

渋谷『茶亭 羽當（はとう）』

［店名］『茶亭 羽當（はとう）』

［住所］東京都渋谷区渋谷1-15-19

［電話］03-3400-9088

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか渋谷駅東口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／井上優

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、店内の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『茶亭 羽當』の「羽當オリジナルブレンド」がコレ！豆を贅沢に使用したコーヒーは香り高くすっきりした味わい（7枚）