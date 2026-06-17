きょう早朝、山形県南陽市でクマの目撃情報が相次ぎ、一時交通規制がされるなど警戒されましたが、その後、緊急銃猟により駆除されました。このクマによるけが人などの被害は確認されていません。

警察や南陽市によりますと、きょう午前4時半ごろ、JR赤湯駅から南に200メートルほどの南陽市郡山地内で、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。

■続く目撃

その後、クマの移動に沿うように目撃が相次ぎ、午前4時45分ごろには沖郷中学校の南側付近で、午前4時55分ごろには赤湯バイパスの交差点付近で立て続けに出没しました。さらに、午前6時過ぎには少し離れた露橋公民館付近でも目撃されました。

事態を受け、南陽市は猟友会に出動を要請するとともに、周辺で一時交通規制を行うなどして警戒にあたりました。

■緊急銃猟の判断

その後、午前7時30分ごろ、南陽市露橋地内で体長およそ1メートルのクマ1頭が緊急銃猟により駆除されました。市は、早朝から目撃が続いていた個体とみています。

今回のクマによる人的・物的被害は確認されていません。警察や自治体は、今後もクマを発見した際には決して近づかず、すぐに通報するよう引き続き注意を呼びかけています。