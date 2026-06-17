前半だけで２得点のハーランド。（C）Getty Images

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　ノルウェー代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、イラク代表と対戦している。

　29分にアーリング・ハーランドが左からのクロスを押し込んで先制点を奪取。39分に同点とされるも、43分にハーランドがこの日、２点目をマークする。

　相手のバックパスに猛烈なプレスをかける。GKジャラル・ハッサンがキックしたボールがハーランドの足に当たって跳ね返り、ゴールに流れ込んだ。
 
　試合を配信する『DAZN』で解説を務める元北朝鮮代表FWの鄭大世氏は「馬のような迫力のプレッシャー」とコメント。また、こんなエピソードも明かす。

「ハーランドはよく試合前、バスから降りてニンジンを食べているじゃないですか。生ニンジン。けっこうヨーロッパの人はそれ、するんですけど」

　鄭大世氏はさらに「競走馬のような迫力」と感嘆した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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