「クソ不愉快」テレ東『※女性は見ないでください』に賛否。「炎上させたくて仕方ないんだね」
テレビ東京の公式X（旧Twitter）アカウントは6月4日、投稿を更新。特別番組『※女性は見ないでください』の告知投稿に賛否両論の声が寄せられています。
【画像】テレ東『※女性は見ないでください』に賛否
X上では「これがおもろいって思ってんなら終わってんぞ」「クソ不愉快」「テレビの価値観が古すぎて引く」「分断煽るような番組やらないでほしい」「炎上させたくて仕方ないんだね」「BPOに通報します」など厳しい声が多く上がっています。一方、「男女逆の番組めっちゃあるのに燃えてるの謎過ぎておもろい笑」「別にこういうのもあっていいんじゃないんですかね」「キラキラ女子じゃないから男性側に共感しまくってた笑笑」などの声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】テレ東『※女性は見ないでください』に賛否
「分断煽るような番組やらないで」「燃えてるの謎過ぎておもろい笑」同アカウントは「新番組『※女性は見ないでください』 6月8日（月）深夜24時30分〜」と告知し、サムネイル画像を投稿。番組名とお笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんが出演することだけが事前に発表され、話題となっていました。しかし、その実験的な番組名や企画内容にはさまざまな意見が寄せられることに。
「これモキュメンタリーじゃないの？」の声もまた「これモキュメンタリーじゃないの？」「モキュメンタリーぽいな」「モキュメンタリーであれ」といったコメントも。これに対し、せいやさんは11日、自身のYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」に『｢※女性は見ないでください｣の偏見について』と題した動画を公開。「全然違いますよ。トークバラエティーなんで」と回答しました。ちなみに、同番組は8日と15日に放送され、すでに終了しています。
(文:堀井 ユウ)