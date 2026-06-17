「I’m in a rut」の意味は？「rut」の意味がわかったらすごい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’m in a rut」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「rut」は、車輪などが通ったあとにできる「溝」を意味します。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「マンネリ化している」でした！
「I’m in a rut」は「マンネリ化している」という意味のフレーズ。
毎日が同じことの繰り返しで、新鮮さがなくなっているときに使える表現です。
恋愛、勉強、ファッション、生活習慣など、いろいろな場面で使えますよ。
「We need to try something new. We’re in a rut.」
（なにか新しいことをしよう。私たち、マンネリ気味だよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部