「I’m in a rut」の意味は？「rut」の意味がわかったらすごい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I’m in a rut」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 「rut」は、車輪などが通ったあとにできる「溝」を意味します。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「マンネリ化している」でした！ 「I’m in a rut」は「マンネリ化している」という意味のフレーズ。 毎日が同じことの繰り返しで、新鮮さがなくなっているときに使える表現です。 恋愛、勉強、ファッション、生活習慣など、いろいろな場面で使えますよ。 「We need to try something new. We’re in a rut.」

（なにか新しいことをしよう。私たち、マンネリ気味だよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部