やっぱり、エムバペはすごかった。

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フランスは日本時間17日、I組初戦でセネガルと対戦。前半は相手の鋭いカウンターに苦しみ、0-0で折り返したものの、後半に入ると一気にギアを上げた。

均衡を破ったのは後半21分。FWエムバペ（27）がスルーパスから飛び出すと、右足からのダイレクトシュートでネットを揺らした。

これがW杯通算13得点目。あのリオネル・メッシ（アルゼンチン）と、母国の英雄ジュスト・フォンテーヌに並んだが、快進撃はまだ終わらない。

2-0で迎えた後半アディショナルタイム5分に1点を返された1分後。ペナルティアークよりさらに手前でパスを受けたエムバペは右足で反転し、そのまま一閃。わずか2タッチでミドルシュートを突き刺し、セネガルの希望を打ち砕いた。

この2発でゲルト・ミュラー（西ドイツ）に並ぶ歴代3位に浮上。2位ロナウド（ブラジル）まであと1点、歴代最多記録保持者ミロスラフ・クローゼ（ドイツ）の16ゴールに並ぶまで2点、前人未踏の新記録には「マジック3」とした。

1次リーグで残すはイラク戦（同23日）と、ノルウェー戦（同27日）。セネガルより格下なだけに、1次リーグでの記録更新の可能性は十分だ。

さらに今大会は出場国が48に拡大され、決勝トーナメントは従来のベスト16ではなく、ベスト32からスタート。決勝まで勝ち進めば、前回大会までより1試合多い計8試合を戦うことになる。

優勝候補という恩恵を受け、27歳の怪物はどこまで記録を上積みできるか。