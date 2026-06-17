五十鈴茶屋の夏限定「わらび餅氷」が大阪初登場！涼やかな和スイーツを満喫

暑さが本格化する季節にぴったりの和スイーツが、大阪で楽しめるようになります。赤福が展開する和洋菓子店「五十鈴茶屋」から、夏季限定商品「わらび餅氷」が2026年6月27日（土）より阪神梅田本店に登場。伊勢で親しまれてきた涼菓を大阪で味わえる貴重な機会です。やさしい甘さの黒糖蜜と、なめらかなわらび餅が織りなす夏だけのおいしさをチェックしてみましょう♪

大阪で味わえる特別なわらび餅氷

「わらび餅氷」は、五十鈴茶屋オリジナルの夏限定かき氷です。ふんわりと削られた氷の上に、やわらかなわらび餅を贅沢にトッピングし、特製の黒糖蜜を合わせた一品。

さらに香ばしいきなこが加わり、和の素材ならではの豊かな風味を楽しめます。

口に運ぶと、黒糖蜜のまろやかな甘みと、つるりとしたわらび餅の食感が絶妙に調和。氷の軽やかな口どけとともに広がる上品な味わいは、暑い日でもさっぱりといただけます。

伊勢の風土や季節感を大切にしてきた五十鈴茶屋らしい、素材の魅力を生かした涼菓として仕上げられているのも魅力です。

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阪神梅田本店だけの特別な楽しみ方

今回の販売で注目したいのは、「わらび餅氷」を五十鈴茶屋本店以外で楽しめる唯一の場所が阪神梅田本店であることです。

さらに阪神梅田本店では、夏の人気商品「わらび餅氷」と定番商品「赤福氷」の両方を味わえるのも大きなポイント。2種類の人気かき氷を同時に楽しめるのは、現在この店舗だけとなっています。

お買い物の合間の休憩や、友人とのカフェタイムにもぴったり。ほうじ茶付きなので、和の趣あふれるひとときをゆったり過ごせます。

販売店舗は阪神梅田本店1階「五十鈴茶屋」。アクセスしやすい立地のため、気軽に立ち寄れるのもうれしいですね。

商品概要

夏限定「わらび餅氷」

価格：1,000円（税込）

内容：わらび餅、特製黒糖蜜、きなこ、ほうじ茶付き

販売期間：2026年6月27日（土）～

販売店舗：阪神梅田本店1階「五十鈴茶屋」

夏の涼を感じる和スイーツを楽しんで

黒糖蜜のやさしい甘みと、わらび餅のなめらかな食感が楽しめる「わらび餅氷」は、暑い季節にぴったりのご褒美スイーツ。

大阪では初登場となる今回、伊勢で愛される味わいを身近に楽しめる貴重な機会です。

お買い物やお出かけの際は、ぜひ阪神梅田本店に立ち寄って、涼やかな夏限定メニューを味わってみてください♡