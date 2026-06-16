舞台の上では威厳を保ち凛々しい姿を見せる歌舞伎界のプリンスが、自宅で見せる超甘えん坊な夜の素顔が暴露された。

【映像】妻にもたれかかり…甘えてくる夫の“夜の様子”

6月14日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルとして放送され、先月列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの中村橋之助と能條愛未夫妻が登場した。MCの藤井隆と井上咲楽が、舞台共演から始まった2人の出会いから新婚生活までを詳しく掘り下げた。

能條は「中村橋之助でいるときは威厳を保たなきゃいけないし凛々しい感じだけど、家でいるときの夫は全然違う」と夫のギャップを告白。会食が終わり深夜に帰宅した橋之助は、能條にしがみつきながら「愛未は本当に僕のことが好きなの？」と甘え声で聞いてくるという。能條が「当たり前でしょ」と優しくあやしても、心配性な橋之助は「でも、でもでも、イケメンいっぱいいるじゃん。いい人もいるし、僕なんかよりかっこいい人が…」とどこまでもネガティブに甘え続ける様子が明かされた。

能條は「付き合って5年経つが、長くなればなるほど慣れてきちゃうものだと思ってたのに、全くそうではない人がいるんだという嬉しさと驚きがある」と新鮮な愛情表現に感謝し、橋之助は「お弟子さんの前だときちっとするのを求められるから」と照れくさそうに弁明していた。