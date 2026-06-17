「さっきからやけに観光客が写真撮ってると思ったらコレ」



【写真】これはすごい！ラグマットの猫と全く同じポーズです

そんなコメントが添えられた動画がXで話題です。投稿したのは、広島県尾道市で70年以上続く果物専門店「福直フルーツ」の公式アカウント（@FukunaoFruits）。店先に置かれた木製ベンチの上には、ぺたんと寝そべった猫の姿が描かれたラグマットが敷かれています。



そのうえにはーーなんと、地域で見守られているキジトラ猫の「にゃにゃこ」ちゃんが、ラグマットにぴったりとおさまってすやすや…。これには観光客も思わず、撮影せずにはいられなかった様子。当の猫はまったく気にせず、気持ち良さそうに眠っています。



この投稿は1.7万件超の“いいね”を集め、「猫・オンザ・猫」「完全に同化してますやん（笑）」「看板娘のお仕事ごくろうさま」など、ほっこりする声が寄せられています。さっそく、お話を伺いました。



「何だろう？」 店にカメラを向ける人が続々

ーー撮影時の状況を教えてください。



「この日は、店の前を通る観光客の方が、やたらと店側にカメラを向けて撮影されていたので『何だろう？』と思ったんです。外を見てみたところ、にゃにゃこがマットの上で眠っていました。完全にくつろいでいました。



このラグマットは、近所のオーダーラグマットREPOSERの店主さんが、にゃにゃこをモデルに制作してくださったものなんです。ラグを置いてからは、にゃにゃこ自身もすっかり気に入ったようで、気づくとその上にいることが多く、ほとんど離れなくなりました」



ーーとても“人馴れ”しているんですね。



「にゃにゃこと関わり始めたのは5年前になります。人間には馴れていて、よく店先であのように過ごしています。写真を撮られても、ほとんど動じません」



ーー他の地域猫も来るのでしょうか。



「にゃにゃこを含めて、2匹の地域猫がお店の周辺に来ています。毎日、決まった時間にご飯を用意し、周辺の掃除をし、冬は寝床を用意して見守っています。猫たちは、近所の方や店に来られるお客様、毎日ここを通る方々に顔を覚えられていて、尾道の風景の一部のような存在になっています」



今年のゴールデンウィークには、全国に広がる「福直フルーツ」のフォロワーさんたちが、にゃにゃこちゃん、そして尾道の猫たちに会いに来てくれたそう。この投稿には、あたたかいコメントが次々と寄せられています。



「完全にシンクロ」

「猫・オンザ・猫」

「立派な観光大使だね」

「模様に合わせて寝てる」

「すっかり名物猫ちゃんですね」

「これは写真撮影されても仕方ないですな」

「リアルにゃんこマット！ サイズぴったり」

「かわいいモデルさんがファンサしてたのかww」

「完全に同化してますやん。素晴らしい立体モデル」

「にゃにゃこさんは外よりのお客様も引き寄せる」

「看板娘のお仕事（寝ながらですが）ごくろうさまです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）