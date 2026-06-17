スバル「サンバーバン」の一部改良モデルにSNSで反響

2026年6月11日、スバルから軽商用バン「サンバーバン」の一部改良モデルが登場しました。安全装備の強化や利便性の向上が施された今回の変更に対し、SNS上では様々な意見が交わされています。

サンバーバンは、1961年に初代サンバーが登場して以来、長年にわたり商用車として親しまれてきた軽商用バンです。

【画像】超カッコいい！ これが最新「サンバーバン」です！（17枚）

1999年に発売された6代目サンバーバンまではスバルが自社開発・生産を行っていましたが、2012年に登場した7代目以降はダイハツ「ハイゼットカーゴ」のOEMモデルとして販売されています。

現行の8代目サンバーバンは、2022年1月にフルモデルチェンジしたハイゼットカーゴをベースに登場しました。

新世代プラットフォームの採用により、高剛性化と軽量化を実現したほか、荷室性能や安全性能も向上しています。

さらに荷室上部のボディ形状をスクエア化。これにより荷室容量の拡大に成功した点が大きな特徴です。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm、ホイールベースは2450mm。

エクステリアには、荷室を広く使える四角いボディ形状が採用されました。インテリアも荷室容量の拡大により、多くの荷物を効率的に積載できる設計です。

パワーユニットは660cc直列3気筒エンジンのほか、同エンジンをベースにしたインタークーラーターボを設定。駆動方式は2WD（FR）と4WDから選択可能です。

トランスミッションには5速MTと、新開発のFR用CVTが採用されました。これにより燃費性能や静粛性、発進加速性能が向上。また、CVTの4WD車にはスイッチ操作で3モードの選択が可能な電子制御式4WDが採用されています。

そして、今回の一部改良では、さらなる安全性能の向上と機能の充実が図られています。

具体的には、予防安全機能であるスマートアシストの機能を大幅に拡充。従来の車両や歩行者などに加え、新たに横断中の自転車の検知が可能となりました。

さらに交差点での右折時における直進対向車両の検知機能も導入。右左折時に対向方向から横断してくる歩行者を追加で検知する機能も加わり、日常の運転における安全性能が一段と高まりました。

また利便性の面でも進化を遂げています。一部のグレードにはメーカー装着オプションとして、スマートフォン連携9インチディスプレイオーディオを新設定。

くわえて、上位グレードのディアスにはアクティブマルチインフォメーションメーターを標準装備としました。これはスピードメーターにスマートアシストの作動状況など、運転に必要な情報を組み合わせたシステム。実用性と機能性がより充実しました。

一部改良を受けたサンバーバンの価格（消費税込）は、最も手頃なVBの2WD（MT）モデルの115万5000円から、上級グレードであるディアスの4WD（CVT）モデルの206万8000円までとなっています。

この新しいサンバーバンに対し、SNSでは以下のような意見が寄せられました。

具体的なコメントとしては、「交差点での検知機能が追加されたのは仕事で毎日使う身としてはありがたい」「しっかり5速MTの選択肢を残してくれているのがスバルの軽らしくて好感が持てる」「価格がちょっと上がったけど許せる」といった声が見られました。

安全でタフなビジネスパートナーとして、今回の改良により確かな進化を遂げたサンバーバン。配送業者から一般のレジャーユーザーまで、幅広い層からの信頼をさらに集めるモデルとなりそうです。