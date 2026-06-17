＜義両親と旦那を恨む10年＞家族仲は良好⇒だけど…ず〜っと忘れられない出来事が！【第1話まんが】
私はマリコ（38）。旦那はヨシヒロ（38）で、息子（ユウマ）と娘（リナ）の4人家族です。私たちは仲がいい家族だとは思いますが……。ふとした時、旦那のことを許せないと思うことがあります。普段は「幸せだな〜」と笑っていても、ほんの少しのきっかけで、過去、旦那にされたことがフラッシュバックしてしまいます。そして、不信感とどうしようもない怒りがこみ上げてきて、なかなか気持ちを切り替えることができません。あれは、上の子がまだ歩き始めて間もなかった時のことです。
結婚して13年。2人の子どもがいて、普段は家族で楽しく過ごすことも多いのですがふとした時、たとえば旦那に文句を言われた時とか、イライラしている時とか、老後のことを考えた時などに、ずいぶん前の出来事を思い出して、旦那や旦那の両親が許せない気持ちになることがあります。あれはユウマがまだ歩き始めの赤ちゃんだった時です。
当時のユウマはグズると「抱っこ抱っこ」になるし、私の抱っこじゃないと嫌がりました。旦那は面倒なのか、「ママが大変だから」と気づかう様子もありません。抱っこしないと泣くので、まわりの人の迷惑になると思い仕方なく私が抱っこしました。
はじめての子育て。私は無理をしても抱っこするクセがついていました。歩かないし、抱っこをしないと泣くので、かわいそうだと思ったからです。私がちょっと頑張ればいいやと思っていたのです。
もちろん私もきついときがありました。でも、旦那では抱っこを嫌がるし、旦那も進んで自分が子どもを抱っこしようとすることもありませんでした。私は「ママっ子はこんなもんか」と自分を納得させていました。
しかしその日は初めてのスポーツ観戦に長距離移動で、靴ずれしてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
結婚して13年。2人の子どもがいて、普段は家族で楽しく過ごすことも多いのですがふとした時、たとえば旦那に文句を言われた時とか、イライラしている時とか、老後のことを考えた時などに、ずいぶん前の出来事を思い出して、旦那や旦那の両親が許せない気持ちになることがあります。あれはユウマがまだ歩き始めの赤ちゃんだった時です。
当時のユウマはグズると「抱っこ抱っこ」になるし、私の抱っこじゃないと嫌がりました。旦那は面倒なのか、「ママが大変だから」と気づかう様子もありません。抱っこしないと泣くので、まわりの人の迷惑になると思い仕方なく私が抱っこしました。
はじめての子育て。私は無理をしても抱っこするクセがついていました。歩かないし、抱っこをしないと泣くので、かわいそうだと思ったからです。私がちょっと頑張ればいいやと思っていたのです。
もちろん私もきついときがありました。でも、旦那では抱っこを嫌がるし、旦那も進んで自分が子どもを抱っこしようとすることもありませんでした。私は「ママっ子はこんなもんか」と自分を納得させていました。
しかしその日は初めてのスポーツ観戦に長距離移動で、靴ずれしてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび