Matt「骨格そのものを…」 日本ではまだ珍しい最新美容に挑戦、ハンガーのような理想の“角”に 美白際立つ上裸姿も披露
タレントのMatt Rose（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。「肩ヒアル初挑戦」と報告し、肩にヒアルロン酸注射を受ける様子を公開した。
【写真】「骨格そもそもをカスタマイズしちゃう」最新美容に挑戦するMatt
投稿では「肩ヒアル初挑戦 まだ日本では流行ってないんだけど Tシャツとか綺麗に着こなせるから最高」とつづり、上半身裸の姿で鏡に写る自撮りショットをアップ。美白に輝く素肌に、ほっそりとした体型が印象的な近影を披露している。
2枚目の写真では、男性が肩の部分に注射を打つ様子も公開。ヒアルロン酸注射を決めた理由について「ジムで鍛えてるけど肩を大きくすると なりたいスタイルにはなれないから 骨格そもそもをヒアルでカスタマイズしちゃう」と明かしていた。
最後には「ハンガーのようなカクッ!!とした角が欲しかった ゲットできて嬉しい たまに自分の肩幅忘れて壁にぶつかったりするけど にしても良いショルダーだわ〜 先生ありがと」とつづり、変化した肩に満足した様子がうかがえる。
Mattの驚きの姿に、ファンからは「私より細くて綺麗」「生きる芸術でございます」「細〜いッ！白〜い！」「Matt様くらい美意識が確立してないと、なかなか挑戦出来ない…」などと、称賛する声が寄せられていた。
【写真】「骨格そもそもをカスタマイズしちゃう」最新美容に挑戦するMatt
投稿では「肩ヒアル初挑戦 まだ日本では流行ってないんだけど Tシャツとか綺麗に着こなせるから最高」とつづり、上半身裸の姿で鏡に写る自撮りショットをアップ。美白に輝く素肌に、ほっそりとした体型が印象的な近影を披露している。
最後には「ハンガーのようなカクッ!!とした角が欲しかった ゲットできて嬉しい たまに自分の肩幅忘れて壁にぶつかったりするけど にしても良いショルダーだわ〜 先生ありがと」とつづり、変化した肩に満足した様子がうかがえる。
Mattの驚きの姿に、ファンからは「私より細くて綺麗」「生きる芸術でございます」「細〜いッ！白〜い！」「Matt様くらい美意識が確立してないと、なかなか挑戦出来ない…」などと、称賛する声が寄せられていた。