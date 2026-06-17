【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】巨人・阿部監督だけじゃない…暴力、レイプ、出奔…大リーグで取り沙汰された親と娘の事件簿

サッカーW杯の放映権料は天井知らずのバブル状態だ。

これに対し、メジャーリーグでは放映権バブルがはじけ、球団経営に深刻な打撃を与えている。MLBの放映権料はポストシーズンのゲームを中心とした全国放映権料と、レギュラーシーズンのゲームを実況中継するローカル放映権料の2本立て。前者はMLBが一括管理して30球団に均等に分配されるが、後者は各球団に運営が任されており、バブルがはじけたのはこのローカル放映権料の方だ。

米国では1980年代以降、3大ネットワークに代わってケーブル局や衛星放送局が台頭し契約者数を急増させた。それによりローカル放映権料は目を見張るペースで上昇を続けたが、2020年前後からケーブル局を解約してストリーミングサービスに移行する人たちが激増。それに伴い10以上の地方都市の球団とローカル放映権契約を交わしていたダイヤモンドスポーツ・グループ（DSG、旧バリースポーツ）の経営が急速に悪化。各球団への放映権料の支払いができなくなった末、86億ドル（約1兆3300億円）の負債を抱えて倒産した。

メインの収入源のひとつを失ったことに頭を抱えた球団はMLBに救済を求めた。窮状を救うためMLBはローカル放映権の継承と中継の運営を引き継ぐ目的で、MLBローカルメディアという会社を設立して直接管理に乗り出した。現在、13球団がMLBによるローカル放映権の直接管理を受けているが、MLBはローカル放映権料を3〜5割減額して引き継いだため、各球団は2000万〜3000万ドル（約31億〜47億円）の収入にとどまり、それが補強予算の縮小という結果につながった。

25〜26年のオフはFA市場で5年以上の長期契約を交わす選手が半減したが、これは収入減にあえぐ地方球団がリスクの高い複数年契約に二の足を踏んだからだ。

その一方でドジャース、ヤンキースに代表される大都市の強豪球団はグループ内に実況放送を行う局を所有しているため、1.5億〜2億ドル（約230億〜310億円）にのぼるローカル放映権料は不変であり、球団間格差が大きくなっている。

マンフレッド・コミッショナーはそれを是正するため金満球団を説得して、すべての球団のローカル放映権をMLBの管理下に置くことに熱意を見せているが、彼らは巨大な金の卵を産むガチョウを手放すことに難色を示しており、球団間の「補強力格差」は今後ますます拡大することになりそうだ。

（友成那智／スポーツライター）