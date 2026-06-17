更年期が一気にラクになる！？女性ホルモンの代わりを務める救世主成分「エクオール」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

更年期が一気に楽になる救世主エクオール

体内でエストロゲンに似た働きをする

更年期にさまざまな不調が起きるのは、ホルモンバランスが乱れることが原因。特に、女性ホルモンのエストロゲンの分泌量が乱高下しながら減っていくことが更年期最大の特徴です。

エストロゲンは肌や髪にツヤや潤いを与えるほか、血管や骨の健康、自律神経の安定などに関わる重要なホルモン。けれども、その分泌量は年齢とともにどうしても減っていきます。そこで、注目されるのが「エクオール」と呼ばれる成分です。

エクオールはホルモンそのものではなく、大豆に含まれるポリフェノールの一種「大豆イソフラボン」からつくられる成分。にもかかわらず、エストロゲンによく似た構造を持つことが近年の研究でわかってきました。エストロゲンが不足していると代わりにエクオールが「エストロゲン受容体」にはまり込み、エストロゲンに似た働きをしてくれるのです。

エクオールの効き目は穏やかで、エストロゲンの作用の100分の１から1000分の１といわれています。その点では、エストロゲンと同等の効果は望めません。とはいえ、更年期のつらい症状をやわらげる効果は十分期待できます。

一方で、エストロゲンが過剰に分泌されているときは、エストロゲン受容体の一部にはまり込み、エストロゲンの過剰な働きを抑えてくれる作用もあります。

エクオールは女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをする

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。