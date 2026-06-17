日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2860（+12.5 +0.44%）
ホンダ 1436（-3 -0.21%）
三菱ＵＦＪ 3258（+30 +0.93%）
みずほＦＧ 7831（+74 +0.95%）
三井住友ＦＧ 6464（+55 +0.86%）
東京海上 7334（+46 +0.63%）
ＮＴＴ 146（+0.1 +0.07%）
ＫＤＤＩ 2717（+2.5 +0.09%）
ソフトバンク 211（-0.6 -0.28%）
伊藤忠 1858（-1.5 -0.08%）
三菱商 4618（+23 +0.50%）
三井物 4732（+29 +0.62%）
武田 5026（+6 +0.12%）
第一三共 2524（+4.5 +0.18%）
信越化 7456（+2 +0.03%）
日立 4782（+35 +0.74%）
ソニーＧ 3270（-5 -0.15%）
三菱電 5866（-6 -0.10%）
ダイキン 23590（0 0.00%）
三菱重 3810（0 0.00%）
村田製 10566（+36 +0.34%）
東エレク 70269（-591 -0.83%）
ＨＯＹＡ 27040（-25 -0.09%）
ＪＴ 6104（+5 +0.08%）
セブン＆アイ 1916（+3.5 +0.18%）
ファストリ 82083（+133 +0.16%）
リクルート 10752（+2 +0.02%）
任天堂 7189（-29 -0.40%）
ソフトバンクＧ 7029（-73 -1.03%）
キーエンス（普通株） 76269（+769 +1.02%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2860（+12.5 +0.44%）
ホンダ 1436（-3 -0.21%）
三菱ＵＦＪ 3258（+30 +0.93%）
みずほＦＧ 7831（+74 +0.95%）
三井住友ＦＧ 6464（+55 +0.86%）
東京海上 7334（+46 +0.63%）
ＮＴＴ 146（+0.1 +0.07%）
ＫＤＤＩ 2717（+2.5 +0.09%）
ソフトバンク 211（-0.6 -0.28%）
伊藤忠 1858（-1.5 -0.08%）
三菱商 4618（+23 +0.50%）
三井物 4732（+29 +0.62%）
武田 5026（+6 +0.12%）
第一三共 2524（+4.5 +0.18%）
信越化 7456（+2 +0.03%）
日立 4782（+35 +0.74%）
ソニーＧ 3270（-5 -0.15%）
三菱電 5866（-6 -0.10%）
ダイキン 23590（0 0.00%）
三菱重 3810（0 0.00%）
村田製 10566（+36 +0.34%）
東エレク 70269（-591 -0.83%）
ＨＯＹＡ 27040（-25 -0.09%）
ＪＴ 6104（+5 +0.08%）
セブン＆アイ 1916（+3.5 +0.18%）
ファストリ 82083（+133 +0.16%）
リクルート 10752（+2 +0.02%）
任天堂 7189（-29 -0.40%）
ソフトバンクＧ 7029（-73 -1.03%）
キーエンス（普通株） 76269（+769 +1.02%）