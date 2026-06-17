日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2860（+12.5　+0.44%）
ホンダ　1436（-3　-0.21%）
三菱ＵＦＪ　3258（+30　+0.93%）
みずほＦＧ　7831（+74　+0.95%）
三井住友ＦＧ　6464（+55　+0.86%）
東京海上　7334（+46　+0.63%）
ＮＴＴ　146（+0.1　+0.07%）
ＫＤＤＩ　2717（+2.5　+0.09%）
ソフトバンク　211（-0.6　-0.28%）
伊藤忠　1858（-1.5　-0.08%）
三菱商　4618（+23　+0.50%）
三井物　4732（+29　+0.62%）
武田　5026（+6　+0.12%）
第一三共　2524（+4.5　+0.18%）
信越化　7456（+2　+0.03%）
日立　4782（+35　+0.74%）
ソニーＧ　3270（-5　-0.15%）
三菱電　5866（-6　-0.10%）
ダイキン　23590（0　0.00%）
三菱重　3810（0　0.00%）
村田製　10566（+36　+0.34%）
東エレク　70269（-591　-0.83%）
ＨＯＹＡ　27040（-25　-0.09%）
ＪＴ　6104（+5　+0.08%）
セブン＆アイ　1916（+3.5　+0.18%）
ファストリ　82083（+133　+0.16%）
リクルート　10752（+2　+0.02%）
任天堂　7189（-29　-0.40%）
ソフトバンクＧ　7029（-73　-1.03%）
キーエンス（普通株）　76269（+769　+1.02%）