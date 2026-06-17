東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.43 高値160.48 安値160.05
161.02 ハイブレイク
160.75 抵抗2
160.59 抵抗1
160.32 ピボット
160.16 支持1
159.89 支持2
159.73 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1608 高値1.1620 安値1.1575
1.1672 ハイブレイク
1.1646 抵抗2
1.1627 抵抗1
1.1601 ピボット
1.1582 支持1
1.1556 支持2
1.1537 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3426 高値1.3443 安値1.3391
1.3501 ハイブレイク
1.3472 抵抗2
1.3449 抵抗1
1.3420 ピボット
1.3397 支持1
1.3368 支持2
1.3345 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7932 高値0.7960 安値0.7922
0.7992 ハイブレイク
0.7976 抵抗2
0.7954 抵抗1
0.7938 ピボット
0.7916 支持1
0.7900 支持2
0.7878 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.43 高値160.48 安値160.05
161.02 ハイブレイク
160.75 抵抗2
160.59 抵抗1
160.32 ピボット
160.16 支持1
159.89 支持2
159.73 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1608 高値1.1620 安値1.1575
1.1672 ハイブレイク
1.1646 抵抗2
1.1627 抵抗1
1.1601 ピボット
1.1582 支持1
1.1556 支持2
1.1537 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3426 高値1.3443 安値1.3391
1.3501 ハイブレイク
1.3472 抵抗2
1.3449 抵抗1
1.3420 ピボット
1.3397 支持1
1.3368 支持2
1.3345 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7932 高値0.7960 安値0.7922
0.7992 ハイブレイク
0.7976 抵抗2
0.7954 抵抗1
0.7938 ピボット
0.7916 支持1
0.7900 支持2
0.7878 ローブレイク