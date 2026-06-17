東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.43　高値160.48　安値160.05

161.02　ハイブレイク
160.75　抵抗2
160.59　抵抗1
160.32　ピボット
160.16　支持1
159.89　支持2
159.73　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1608　高値1.1620　安値1.1575

1.1672　ハイブレイク
1.1646　抵抗2
1.1627　抵抗1
1.1601　ピボット
1.1582　支持1
1.1556　支持2
1.1537　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3426　高値1.3443　安値1.3391

1.3501　ハイブレイク
1.3472　抵抗2
1.3449　抵抗1
1.3420　ピボット
1.3397　支持1
1.3368　支持2
1.3345　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7932　高値0.7960　安値0.7922

0.7992　ハイブレイク
0.7976　抵抗2
0.7954　抵抗1
0.7938　ピボット
0.7916　支持1
0.7900　支持2
0.7878　ローブレイク