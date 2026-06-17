◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１７日（同１８日）の同戦では先発登板が予定されており、前日のこの日はブルペン入りしてスイーパー、ツーシームなど２４球を投げ、左膝の状態を確認するなどした。

大谷はリアル二刀流で出場した前回１０日（同１１日）の翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦にＤＨで出場したが、左膝に違和感を覚え、大事を取って途中交代した。ただ、休養は１試合のみで１３日（同１４日）の敵地・Ｗソックス戦で打者として復帰。その後も出場を続けているが、登板予定の２日前となった１５日（同１６日）はブルペン入りせず、試合前に遠投も含めた約２０分のキャッチボールのみにとどめていた。

ロバーツ監督は「彼は膝をもう一日休ませたかったんだ。明日（１６日）はブルペンに入って状態を確認する予定だが、長く投げるわけではなく、マウンドで実際に投げて反応を確かめた上で、水曜日（１７日）の登板に備えることになる」と説明した。

「投手・大谷」は登板２日前のブルペン入りが基本だが、前回登板も移動日などの関係で２日前にはブルペン入りせず、前日に投球練習を行っていた。「２日前に必ず入らないといけないこともないですし、前日に入ることもある。こだわりすぎないように、それはそれでＯＫとあまり考えすぎずにいきたい」と本人は話していた。