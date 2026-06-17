◆米大リーグ レッドソックス―ブルージェイズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、聖地フェンウェイ・パークに初見参。試合前には、恒例の通称グリーンモンスター・ツアーに参加した。

今季初のボストン遠征でのレッドソックス戦。「５番・三塁」に入った岡本は、バレンズエラ、マカドゥーらルーキーたちと、１９１２年完成のフェンウェイパーク名物である左翼グリーンモンスターのドアをくぐり、手動スコアボードの内部に入り、サインをしたためた。

「新人の人たちと皆で行ってきました」と、しっかり”印”を残した岡本。豪華な最新設備を誇る本拠地ロジャーズセンターとは一転、レトロで歴史を感じされるフェンウェイパークに「それぞれ違って、こういうのもまたいいですね」と語った。

シュナイダー監督は「彼のパワーを考えれば、壁をヘコませるか、それを越える打球を願いたいね」とグリーンモンスター越えの１６号を期待。実現すれば、井口資仁、岩村明憲、大谷翔平、吉田正尚以来、日本人として５人目だ。前カードのヤンキース戦では、左翼５階席と左翼ポール際に２試合連発。左方向に大きな当たりが出ているだけに、指揮官も「彼のスイングがどんな風になるか楽しみにしている。本拠としてであれ、敵地としてであれ、この球場が大好きという打者は多い。カズもその１人になって欲しい」と述べた。

試合がなかった前日には、オールスターファン投票の途中結果が発表され、岡本はア・リーグ三塁手でレイズのカミネロに約７万票差で２位の得票数。シュナイダー監督は「彼は日本でも球宴に選ばれていると思うが、新人でサードを守り、本塁打、打点を稼いでいる。カナダからも多くのサポートがあるだろう。この先、数週間この調子を維持して欲しいし、彼がフィラデルフィア（オールスター戦開催地）に行くことになれば最高だ。とてもクールなことだと思う」と、楽しみに見守っている。