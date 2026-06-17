





【材料】（2人分）



鮭(中骨水煮缶) 1缶

キュウリ 1本

ミョウガ 1個

小ネギ（細ネギ） 3~4本

だし汁 300ml

みそ 大さじ 1

白ゴマ 大さじ 2

素麺 1~2束

梅干し 1個



【作り方】



1、キュウリは幅3mmの輪切りにする。ミョウガは縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。細ネギは小口切りにする。鮭は軽く汁気をきり、粗くほぐしておく。梅干しは種を取り、包丁でたたいてペースト状にする。







2、すり鉢に白ゴマを入れてすり、みそとだし汁を少しずつ加えながらのばす。







3、(2)にキュウリ、ミョウガ、鮭を加えて混ぜ、冷蔵庫で冷やしておく。







4、大きめの鍋にたっぷりの湯をわかし、素麺を指定の時間通りにゆでてザルに上げ、流水でぬめりを洗い流し、水気をしっかりきって器に盛る。







5、(4)に冷やしておいた(3)をもう一度混ぜてからかけ、刻み細ネギを散らし、梅干をのせる。







鮭とキュウリの冷や汁素麺【材料】（2人分）鮭(中骨水煮缶) 1缶キュウリ 1本ミョウガ 1個小ネギ（細ネギ） 3~4本だし汁 300mlみそ 大さじ 1白ゴマ 大さじ 2素麺 1~2束梅干し 1個【作り方】1、キュウリは幅3mmの輪切りにする。ミョウガは縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。細ネギは小口切りにする。鮭は軽く汁気をきり、粗くほぐしておく。梅干しは種を取り、包丁でたたいてペースト状にする。2、すり鉢に白ゴマを入れてすり、みそとだし汁を少しずつ加えながらのばす。3、(2)にキュウリ、ミョウガ、鮭を加えて混ぜ、冷蔵庫で冷やしておく。4、大きめの鍋にたっぷりの湯をわかし、素麺を指定の時間通りにゆでてザルに上げ、流水でぬめりを洗い流し、水気をしっかりきって器に盛る。5、(4)に冷やしておいた(3)をもう一度混ぜてからかけ、刻み細ネギを散らし、梅干をのせる。

【No.2】梅の酸味とマヨのコクが絶妙！「梅マヨ素麺」







【材料】（2人分）



素麺 1束

鶏ささ身 1本

酒 小さじ 2

塩コショウ 少々

大葉 5枚

<梅マヨ>

作り置き甘酢 小さじ 1.5

マヨネーズ 大さじ 1~1.5

梅干し 1/2~1個



【下準備】



1、素麺は半分に折り、熱湯にパラパラと入れる。煮たってきたら分量外の水200mlを加え、再び煮たったらザルに上げ、流水で洗ってしっかり水気をきる。







2、鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に並べ、酒をかける。塩コショウをしてふんわりラップをかけ、電子レンジで1分30秒〜2分加熱し、そのままおいて余熱で中まで火を通す。粗熱が取れたら細く裂く。電子レンジは600Wを使っています。



3、大葉は軸を切り落とし、せん切りにして水に放ち、水気を絞る。



4、＜梅マヨ＞の梅干しは種を除いて包丁で叩き、他の＜梅マヨ＞の材料とボウルで混ぜ合わせる。



【作り方】



1、＜梅マヨ＞のボウルに素麺、大葉、鶏ささ身を混ぜ合わせ、器に盛る。







梅マヨ素麺【材料】（2人分）素麺 1束鶏ささ身 1本酒 小さじ 2塩コショウ 少々大葉 5枚<梅マヨ>作り置き甘酢 小さじ 1.5マヨネーズ 大さじ 1~1.5梅干し 1/2~1個【下準備】1、素麺は半分に折り、熱湯にパラパラと入れる。煮たってきたら分量外の水200mlを加え、再び煮たったらザルに上げ、流水で洗ってしっかり水気をきる。2、鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に並べ、酒をかける。塩コショウをしてふんわりラップをかけ、電子レンジで1分30秒〜2分加熱し、そのままおいて余熱で中まで火を通す。粗熱が取れたら細く裂く。電子レンジは600Wを使っています。3、大葉は軸を切り落とし、せん切りにして水に放ち、水気を絞る。4、＜梅マヨ＞の梅干しは種を除いて包丁で叩き、他の＜梅マヨ＞の材料とボウルで混ぜ合わせる。【作り方】1、＜梅マヨ＞のボウルに素麺、大葉、鶏ささ身を混ぜ合わせ、器に盛る。

【No.3】ネバネバ食材が夏バテを撃退！「混ぜ混ぜ素麺」







【材料】（2人分）



素麺 2~3束

ゴーヤ 1/3~1/2本

オクラ 10本

大葉 5~6枚

大和芋 6~7cm

チリメンジャコ 大さじ 3~4

卵黄 2個分

かつお節 4~5g

麺つゆ(2倍濃縮) 120~150ml

ラー油 適量



【作り方】



1、素麺は袋の指示通りに熱湯でゆでて水洗いし、水気をきって器に盛り分ける。







2、ゴーヤは縦半分に切ってスプーンで種とワタを取り除き、横に薄切りにする。分量外の塩でもみ、少ししんなりしたら水洗いして絞る。オクラはまな板に並べて分量外の塩を振り、手のひらで転がしながら繊毛を取り、水洗いして薄い輪切りにする。







3、大葉は軸を切り落とし、縦半分に切って細切りにし、水に放って水気を絞る。大和芋は皮をむき、抗菌のビニール袋に入れ、麺棒などで食べやすい大きさにたたく。







4、(1)の素麺に(2)と(3)、チリメンジャコを盛り、かつお節をかけ、卵黄をのせる。麺つゆをかけ、お好みでラー油をたらす。よく混ぜて召し上がれ！







混ぜ混ぜ素麺【材料】（2人分）素麺 2~3束ゴーヤ 1/3~1/2本オクラ 10本大葉 5~6枚大和芋 6~7cmチリメンジャコ 大さじ 3~4卵黄 2個分かつお節 4~5g麺つゆ(2倍濃縮) 120~150mlラー油 適量【作り方】1、素麺は袋の指示通りに熱湯でゆでて水洗いし、水気をきって器に盛り分ける。2、ゴーヤは縦半分に切ってスプーンで種とワタを取り除き、横に薄切りにする。分量外の塩でもみ、少ししんなりしたら水洗いして絞る。オクラはまな板に並べて分量外の塩を振り、手のひらで転がしながら繊毛を取り、水洗いして薄い輪切りにする。3、大葉は軸を切り落とし、縦半分に切って細切りにし、水に放って水気を絞る。大和芋は皮をむき、抗菌のビニール袋に入れ、麺棒などで食べやすい大きさにたたく。4、(1)の素麺に(2)と(3)、チリメンジャコを盛り、かつお節をかけ、卵黄をのせる。麺つゆをかけ、お好みでラー油をたらす。よく混ぜて召し上がれ！

そうめんをもっとおいしく食べたいけれど、暑くてあれこれ調理したくない…。そんな梅雨の日にぴったりなのが、混ぜるだけ・和えるだけで完成する簡単そうめんアレンジです！旬の梅や夏野菜を使った、見た目も涼やかな絶品レシピを3つご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】白ゴマのとろ〜り濃厚スープが絶品！「鮭とキュウリの冷や汁素麺」白ゴマをたっぷりすりつぶしたみそスープに、鮭缶とキュウリ・ミョウガを合わせた冷や汁をかけた本格和風そうめんです。よーく冷やして食べると、ゴマのとろ〜りとした濃厚さとキュウリのシャキシャキ食感が絶妙！梅干しの酸味が全体を爽やかにまとめてくれます。栄養バランスも抜群でおもてなしにも喜ばれる一品です♪■【2位以降も絶品ぞろい】旬の食材で涼やか！夏そうめんのバリエーション梅干しとマヨネーズを合わせた梅マヨソースで和えるだけで完成する、さっぱりコク旨な素麺です。レンジで蒸した鶏ささ身がふんわりやわらかく、大葉の爽やかな香りがアクセント♪梅の酸味とマヨのまろやかさが絶妙にマッチして、食欲が落ちがちな梅雨の日でもスルスルと食べられますよ。10分で作れるので忙しい日のランチにも大活躍です！ゴーヤ・オクラ・大和芋・卵黄など夏の栄養満点食材がたっぷりのった変化球そうめんです。よく混ぜるほどに大和芋のとろ〜りとした粘り気が全体に絡み、麺つゆとラー油のピリッとした味わいが食欲をそそります。夏バテ知らずのヘルシーな一皿ですよ！■シーン別に楽しむ！梅雨明け前の絶品そうめん3選今回ご紹介した3つのレシピはどれも混ぜる・和えるだけのシンプルな工程が魅力です。さっぱり食べたいランチには冷や汁素麺、本格和の味を楽しみたいときには梅マヨ素麺、夏野菜をたっぷり摂りたいときには混ぜ混ぜ素麺と、その日の気分に合わせてお試しください。梅雨明けまで、そうめんの新しい味わいをぜひ楽しんでみましょう！