１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円４３銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円２５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安だった。



日銀の内田真一副総裁が１６日夕の記者会見で「当面は中東情勢の展開が金融・為替市場や経済・物価に与える影響を注視する必要がある」などと述べ、早期の追加利上げ観測が後退したことから円が売られやすかった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果やウォーシュ新議長の記者会見に注目が集まるなか、ドル円相場の上昇スピードは緩やかだったが、ＮＹダウの続伸などを受けて断続的にドル買い・円売りが流入。米長期金利が低下幅を縮小したこともドルの支えとなり、ニューヨーク市場では一時１６０円４８銭まで上伸した。一方、この日に欧州経済研究センター（ＺＥＷ）が発表した６月のドイツ景気期待指数が改善したことなどを手掛かりにユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０８ドル前後と前日と比べて０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS