１７日の東京株式市場は強弱観対立の中も日経平均の上値は重く、６万９０００円台近辺で軟調な推移が予想される。前日は日銀の金融政策決定会合の結果発表を受け、一気に上値指向を強め待望の７万円台にタッチする場面があった。しかし、その後は目先達成感からの売りがかさみ、小幅な上昇で着地した。ＡＩ・半導体関連は相変わらず強さを発揮しているが、テーマから外れたその他銘柄への調整圧力が拭えず値下がり銘柄数が７割を占めていた。前日の欧州株市場は高安まちまちながらＧＤＰ上位国の市場は総じて堅調だった。米国とイランの間で交渉が進展し戦闘終結で合意したことを受け、原油先物価格が連日の大幅安となり、これを背景に欧州各国の長期金利が低下し株式市場には追い風となった。米国株市場でも景気敏感株や消費関連株などを中心に買いが入りＮＹダウの上値追いが続いている。ダウは連日の最高値更新となり、一時初の５万２０００ドル台に乗せる場面があった。ただ、一方で半導体関連株には利益確定の動きが顕在化した。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞やインテル＜INTC＞、マイクロン・テクノロジー＜MU＞といった主力級の銘柄が軒並み大幅安となり、ナスダック総合株価指数は１％を超える下落となった。なお、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は５．７％安と急反落した。東京市場では米半導体株安を受け、同関連株への利食い急ぎの動きを誘発する可能性がある。ＦＯＭＣの結果発表とウォーシュＦＲＢ議長の記者会見を日本時間１８日未明に控え、買い向かう動きも限定的となりそうだ。



１６日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比３２８ドル６４セント高の５万１９９９ドル６７セントと４日続伸。ナスダック総合株価指数は同３０７．６０ポイント安の２万６３７６．３４だった。



日程面では、きょうは４月の機械受注、５月の貿易統計、５月の訪日外国人客数など。海外ではスウェーデン中銀、ブラジル中銀などが政策金利を決定、５月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）、５月の米小売売上高、５月の米仮契約住宅販売指数、４月の米企業在庫など。また、ＦＯＭＣの結果公表とウォーシュＦＲＢ議長の記者会見が注目される。



出所：MINKABU PRESS