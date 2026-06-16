任意後見とは？3つの類型や契約の流れ、費用をわかりやすく解説

任意後見は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に支援を依頼しておく制度です。本人が元気なうちに、誰に、どのような支援を任せるかを決めておける点が特徴です。この記事では、任意後見の基本的な仕組み、契約の種類、任意後見人の役割、開始までの流れ、検討時に知っておきたい費用や注意点を解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

任意後見とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

任意後見は、将来の判断能力低下に備えて、支援してくれる方や内容をあらかじめ決めておく制度です。ここでは、任意後見の基本や、法定後見との違いについて解説します。

任意後見の定義

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の支援者である任意後見人を選び、支援してもらう内容を契約で決めておく制度です。

契約は公正証書で作成します。ただし、契約を結んだだけですぐに任意後見が始まるわけではありません。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから、任意後見人による支援が始まります。

任意後見人は、本人に代わって財産管理や契約手続きなどを行います。例えば、預貯金の管理、医療・介護サービスの契約、施設入所に関する手続きなどが含まれます。

任意後見が活用される場面

任意後見は、将来の判断能力低下に備えたい場合に活用されます。例えば、一人暮らしの高齢の方、子どもが遠方に住んでいる方、身近に頼れる親族が少ない方などです。

また、認知症になった後に誰が支援するのかを、本人の意思で決めておきたい場合にも向いています。信頼できる親族、知人、専門職などを任意後見人として選び、支援内容をあらかじめ整理しておくことで、将来の生活や財産管理に備えやすくなります。

ただし、任意後見は本人の判断能力が十分にあるうちに契約する必要があります。すでに判断能力が大きく低下している場合は、任意後見ではなく法定後見の利用を検討することになります。

高齢

法定後見との違いと選ぶポイント

任意後見と法定後見の大きな違いは、支援者を本人が事前に選べるかどうかです。任意後見では、本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選び、将来任せたい内容を契約で決めておきます。

一方、法定後見は、すでに判断能力が不十分になった後に利用する制度です。本人や家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人などを選びます。本人の状態に応じて、後見、保佐、補助のいずれかが検討されます。

将来に備えて、自分の希望に沿った支援者や支援内容を決めておきたい場合は、任意後見が選択肢です。反対に、すでに契約内容を十分に理解することが難しい場合や、早急に財産管理や契約手続きの支援が必要な場合は、法定後見を検討します。

どちらを選ぶべきか迷う場合は、本人の判断能力の状態、家族関係、財産管理の必要性、介護や医療の手続きの状況を整理したうえで、地域包括支援センターや社会福祉協議会、司法書士や弁護士などに相談するとよいでしょう。

任意後見契約の3つの類型

任意後見契約には、利用するタイミングや支援の内容によっていくつかの型があります。ここでは、将来型・移行型・即効型の違いについて解説します。

将来型｜判断能力が十分なうちに備える基本型

将来型は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて任意後見契約を結んでおく方法です。

契約を結んだ時点では、任意後見人による支援は始まりません。その後、認知症や病気などで判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が開始されます。

将来型は、今は自分で財産管理や契約手続きができるものの、将来に備えて信頼できる方を決めておきたい場合に向いています。

移行型｜任意代理契約と組み合わせる方法

移行型は、任意後見契約と併せて、任意代理契約を結んでおく方法です。判断能力があるうちは任意代理契約に基づいて支援を受け、判断能力が低下した後は任意後見へ移行します。

例えば、本人の判断能力は保たれているものの、体力低下や入院などで銀行手続き、役所の手続き、介護サービスの契約などを一人で行うのが難しい場合に活用されます。

将来の備えだけでなく、今の生活支援も必要な場合に検討しやすい方法です。ただし、どの手続きを任せるのか、本人の意思確認をどのように行うのかを、契約時に整理しておくことが大切です。

即効型｜判断能力の低下がみられる場合の方法

即効型は、本人の判断能力に低下がみられるものの、契約内容を理解して任意後見契約を結べる場合に利用される方法です。

契約後、早い段階で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見を開始します。すでに財産管理や介護サービスの契約に不安が出ている場合などに検討されます。

ただし、任意後見契約は本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できることが前提です。判断能力の低下が大きい場合は、任意後見ではなく法定後見を検討する必要があります。

任意後見人の役割とできること

任意後見人は、本人の財産管理や生活に必要な契約手続きを支援します。ここでは、任意後見人ができることと、委託できないことについて解説します。

財産管理に関する役割

財産管理は、本人の預貯金や年金、不動産、公共料金の支払いなどを管理します。例えば、生活費の支払い、医療費や介護費の支払い、税金や家賃の支払い、預貯金の管理などが含まれます。

また、本人が所有する不動産の管理、保険や年金に関する手続き、介護施設の利用料の支払いなどを行うこともあります。本人の生活を安定して続けるために、お金の出入りを整理し、必要な支払いが滞らないように支援します。

ただし、本人の財産を任意後見人が自由に使えるわけではありません。あくまで本人の生活や療養に必要な範囲で管理します。任意後見が始まると、任意後見監督人が選ばれ、任意後見人の仕事が適切に行われているか確認されます。

身上監護に関する役割

身上監護とは、本人の生活や医療、介護に関する手続きを支援することです。例えば、介護サービスの契約、施設入所の契約、入院手続き、医療費や介護費の支払いなどがあります。

本人が一人で契約内容を理解したり、必要な手続きを進めたりすることが難しくなった場合に、任意後見人が代理人として対応します。介護保険サービスの利用、施設との連絡、入退院時の手続きなど、生活を支えるための調整も役割に含まれます。

ここでいう身上監護は、本人の身の回りの世話を直接行うという意味ではありません。任意後見人は、本人が必要な医療や介護、生活支援を受けられるように、契約や手続きを代わりに行います。

任意後見契約で委託できないこと

任意後見契約では、本人の生活や療養看護、財産管理に関する事務を委託できます。ただし、食事を作る、掃除をする、実際に介護をする、毎日の話し相手になるといった日常的な世話そのものは、任意後見人の役割とは別に考えます。

また、任意後見人は、本人の代わりにすべての意思決定ができるわけではありません。医療行為を受けるかどうかの同意、結婚や離婚、遺言の作成など、本人自身の意思が重視される行為は、任意後見契約で当然に任せられるものではありません。

本人が亡くなった後の葬儀、納骨、家財整理、行政手続きなども、任意後見契約だけでは対応しにくい部分です。必要に応じて、介護サービス、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約などを組み合わせて検討します。

任意後見が開始されるまでの流れ

任意後見は、契約を結んだだけですぐに始まる制度ではありません。ここでは、契約から実際に支援が始まるまでの流れを解説します。

任意後見受任者の選定と契約内容の検討

まず、将来任意後見人になってもらう方を選びます。この人を任意後見受任者といいます。親族や知人、司法書士、弁護士など、信頼できる方を選ぶことが大切です。

併せて、どのような支援を依頼するかを整理します。預貯金の管理や介護サービスの契約、施設入所の手続き、医療費や生活費の支払いなど、委任する内容を具体的に決めておきます。

公正証書による契約の締結

任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。本人と任意後見受任者が契約内容を確認し、公証役場で任意後見契約を結びます。

契約書には、任意後見人に依頼する事務の内容や代理権の範囲などを定めます。任意後見は将来の生活や財産管理に関わる制度のため、内容をあいまいにせず、本人の希望に沿って整理しておくようにします。

判断能力低下後の後見開始手続き

契約後、認知症や病気などにより本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見が開始されます。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に沿って適切に仕事をしているかを確認する役割を担います。

任意後見が始まった後は、任意後見人が契約で定められた範囲で、本人の財産管理や介護や医療に関する手続きを支援します。

任意後見を検討するときに知っておきたいこと

任意後見を利用する前には、費用や監督人の役割、契約後の注意点を知っておくことが大切です。ここでは、任意後見を検討する際に確認したいポイントを解説します。

任意後見にかかる費用

任意後見では、契約時と開始後に費用がかかります。契約時には、公正証書を作成するための公証役場の手数料、登記に関する費用、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門職へ相談する費用などが発生します。

また、契約内容を作成する段階で、どの範囲の事務を任せるのか、任意後見人への報酬をどうするのかも決めておきます。親族が任意後見人になる場合は無報酬とすることもありますが、専門職に依頼する場合は報酬を定めるのが一般的です。

任意後見が開始された後は、任意後見人への報酬を契約で定めている場合、その報酬が必要です。さらに、家庭裁判所が選任する任意後見監督人にも報酬が発生します。金額は本人の財産状況や業務内容などによって変わるため、契約前に確認しておくとよいでしょう。

任意後見監督人の役割

任意後見は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから始まります。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に沿って適切に支援しているかを確認する役割を担います。

例えば、財産管理が本人のために行われているか、契約で定めた範囲を超えていないか、不適切な支出がないかなどを確認します。必要に応じて、任意後見人から報告を受けたり、家庭裁判所へ状況を伝えたりすることもあります。

任意後見は、本人があらかじめ支援者を選べる点が大きな特徴です。一方で、判断能力が低下した後は本人が任意後見人の仕事を十分に確認できないことがあります。そのため、第三者である任意後見監督人が関与し、本人の利益が守られる仕組みになっています。

契約後に起こりやすい課題

任意後見契約を結んでも、判断能力が低下したことに周囲が気付かなければ、任意後見の開始手続きが遅れることがあります。そのため、契約後も本人の生活状況を定期的に確認する見守り体制が大切です。

また、契約時に支援内容を十分に整理していないと、実際に必要になった場面で対応しにくいことがあります。財産管理、介護サービスの契約、施設入所、入院手続きなど、どこまで任せるのかを具体的に決めておく必要があります。

さらに、任意後見人との関係が変わる、家族間で意見が分かれる、本人の希望と実際の生活状況が合わなくなるといった課題も起こりえます。契約後も必要に応じて専門職へ相談し、見守り契約や財産管理委任契約、死後事務委任契約などとの組み合わせも検討するとよいでしょう。

まとめ

任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の支援者や支援内容を決めておける制度です。財産管理や介護サービスの契約、施設入所の手続きなどに備えられます。

一方で、契約しただけでは任意後見は始まりません。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから開始されます。

任意後見を検討するときは、誰に何を任せるのか、費用はどの程度か、契約後の見守りをどうするかも含めて考えることが大切です。迷う場合は、公証役場や地域包括支援センター、社会福祉協議会、司法書士や弁護士などに相談するとよいでしょう。

参考文献

『Q16～Q20 「任意後見制度について」』（法務省）