AIで仕事のやり方が劇的に変わりました。「××の作業が一瞬で終わるようになりました！」喜ぶ部下を見て、一緒に喜んでいませんか？実は、仕事がデキる上司ほど見落とさない「たった1つのポイント」があります。上司がこのポイントを知っているかどうかで、チームの成果は段違いに変わります。その具体的な内容とは？（ギックス共同創業者 田中耕比古）

AIで生産性が3倍になる、という話が巷を騒がせています。

しかも、一度3倍になったのみならず、その後も、同じような速度で生産性が上がり続ける可能性すらあります。

実際に3倍になるかどうかはさて置いて、「AIを使って生産性を上げられる人」と、「上げられない人」がでてくるのは想像に難くありません。

・議事録が一瞬で仕上がりました！

・簡単な箇条書きが、あっという間に、綺麗なパワーポイント資料になりました！

・長い説明文を読み込ませて、1枚のポンチ絵にまとめました！

そんな風に「AIを使って仕事が早くなった」と喜ぶ部下と、一緒になって喜んでいませんか？

実は、仕事がデキる上司ほど見落とさない「たった1つのポイント」があります。AIが普及している今こそ、上司がこのポイントを押さえているかどうかで、チームが生み出す成果は大きく変わってきます。

「AIを使って生産性を上げられる人」と、「上げられない人」。

さて、何がその違いを生むのでしょうか？

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