きょう、山形県南陽市内で、同じ個体とみられるクマ1頭の目撃情報が早朝から相次いでいます。警察や市が警戒を強めるとともに、周辺住民に注意を呼びかけています。

警察や南陽市などによりますと、きょう（17日）午前4時半ごろ、南陽市郡山地内のJR赤湯駅から南に約200メートルの場所で、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。

その後もクマの移動に沿うように目撃情報が続いています。

■続けて出没

〇午前4時45分～50分ごろ・・・沖郷中学校の南側および交差点付近（島貫地内）

〇午前4時55分ごろ・・・高梨地内の赤湯バイパス交差点付近

と、立て続けに目撃されました。

さらに午前6時17分ごろと6時35分ごろには、そこから離れた南陽市露橋公民館付近でも同じくクマ1頭の目撃情報が寄せられました。

■近くにいる可能性

これまでのところ、このクマによる人的・物的被害は確認されていませんが、市では猟友会に出動を要請したほか、周辺の交通規制を行うなどして警戒にあたっています。

クマがまだ付近に潜んでいる可能性があるため、市や警察では、近の人や周辺を通行する人に対し、十分注意するよう呼びかけています。またクマを目撃した場合には決して近づくことなく、すぐに警察や市役所へ通報してほしいとしています。