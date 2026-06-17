◇交流戦 阪神0―1西武（2026年6月16日 甲子園）

立石正広が泣いていた。9回裏2死一塁、甲斐野央のフォークに空振り三振を喫し、最後の打者となった。零敗でスタンドに一礼した後、ベンチで涙ぐんでいた。

7番で3試合ぶりの先発出場し、4打席4三振に倒れた。うち3度が走者を置いた打席だった。

特に7回裏1死一、三塁でトレイ・ウィンゲンターに対する場面。ちょうど記者席を離れ、球場内OB室にいた。OBたちは「立石に代打出すやろか？」「勝ちにいくなら代打。でもその先を見ているんでしょう」。そんな会話をしていた。

果たして、監督・藤川球児は立石をそのまま打席に送った。だが期待に反し、ボール球を振り、ストライクを見逃して三振に倒れたのだった。

起用法について、敗戦後の藤川の言葉の中に少しのヒントがある。「日々のゲームはもちろん勝ちにいっているし、勝ちたいと100％思いながらやっていますけど、ペナントを獲るというのが最大の目標ですから」。勝利と育成の両立を見ながら、優勝、連覇を見すえているのだろう。

立石には辛い夜となった。眠れぬ夜かもしれない。何しろ大観衆のため息が何度も耳に響いた。人気球団のドラフト1位ルーキーの宿命、そして試練である。

藤川は言った。「強すぎる刺激なのか、耐えうる、乗り越えられる刺激なのか。選手成長においては重要なのかなとは思います。重要なことはタイガースの中で、しっかり活躍できる選手になっていく。心も強く、体も強く……」

キャンプ前の故障で出遅れ、5月19日1軍デビューの立石は出場22試合目だった。成績は打率2割2厘、2本塁打、9打点。今や球界を代表する強打者の森下翔太1年目（2023年）、同じ22試合時点（6月6日）の成績は打率1割6分7厘、本塁打0、7打点でしかなかった。直後に登録抹消された。同じようにベンチで悔し涙を流したこともあった。それが秋の日本シリーズでは殊勲打を連発している。成長に必要なのは悔しさという経験なのだ。

この夜、工藤泰成が演じた3者連続3球三振の快投は「イマキュレート・イニング」と呼ばれる。イマキュレートは「汚れ（欠点）のない」という意味だ。ただ、人間は、そして野球は「不完全」だからこそ美しいのである。 ＝敬称略＝

（編集委員）