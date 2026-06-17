高橋竜太さんが企画したサウナのイベント＝北海道根室市（本人提供）

サウナが日本に初めて伝わったとされる北海道最東端の根室市で「伝来の地」をアピールして町おこしの熱源にしようとする動きが起きている。元地域おこし協力隊で、市内にサウナ施設の立ち上げを目指す高橋竜太さん（25）は「歴史に思いをはせながらサウナを楽しんでほしい」と話す。（共同通信＝尾碕明）

市によると伝来は1792年。ロシアのアダム・ラクスマンらが通商を求めて根室に来港し、約8カ月の滞在中、フィンランド式サウナを建設した。当時の文献には、ロシアに漂流し、一行に連れられ帰国した大黒屋光太夫の話として、土を塗り込んだ建物内に石を積み、熱して水をかけたとの記述がある。蒸気を発生させて体感温度を上げる「ロウリュ」を指すとみられる。

ラクスマンの父親はサウナ発祥地とされるフィンランド生まれ。昨今のサウナブームでこうした歴史に注目が集まり、地元企業や市職員は2024年に「サウナ伝来の地・根室まちおこし研究グループ」を設立した。

千葉市出身で2023年に地域おこし協力隊として着任した「サウナー（サウナ愛好家）」の高橋さんも2024、2025年にサウナイベントを計3回企画。すると毎回50人ほどが参加し、道外から訪れる人も。根室でラクスマンが過ごした弁天島を望む場所に耐熱性のテントのサウナを設置し「雄大な自然を感じられる」と好評だった。

しかし市内にサウナを常時楽しめる施設はわずか。高橋さんは協力隊の任期満了後の今年3月、サウナ施設の2028年の開業を目指し、研究グループの代表らと起業した。

伝来時のサウナを模した建物や、サウナと同様にラクスマンがもたらしたとされる紅茶の香りと熱波を楽しむ「紅茶ロウリュ」など、根室ならではの体験を打ち出そうと検討を進める。「サウナの聖地をつくりたい」と高橋さん。カフェを併設し、市民の交流の場にもしたいと構想を語った。

サウナ施設の開業について話す高橋竜太さん＝北海道根室市